Vacinação contra a influenza é ampliada em Itaboraí - Foto: Divulgação

Vacinação contra a influenza é ampliada em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 17:03 | Atualizado 04/05/2026 17:03

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população acima de 6 meses de idade a partir desta segunda-feira (04). A medida reforça a estratégia de proteção coletiva e amplia o acesso ao imunizante em todo o município.

Desde o início da campanha, no dia 30 de março, a mobilização nas unidades de saúde já demonstrava a importância da imunização para a população. Logo nas primeiras horas, moradores buscaram atendimento para garantir a proteção contra a gripe, em um movimento marcado pelo cuidado individual e coletivo.

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria). A ampliação do público tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus, prevenindo casos graves e internações.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, reforçou a importância da adesão da população.

“A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção. Ao ampliarmos o público, damos mais um passo importante para proteger a nossa população e reduzir os impactos da doença no município”, destacou.

A vacinação segue disponível em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde, respeitando os horários habituais de funcionamento, com exceção das unidades de Picos, Engenho Velho e Helianópolis, que seguem cronograma específico:

-Picos: uma quinta-feira do mês

-Engenho Velho: última quinta-feira do mês

-Helianópolis: vacinação a cada 15 dias, às quartas-feiras

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, CPF, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

Mais do que uma ação de rotina, a vacinação contra a influenza representa um compromisso coletivo com a saúde pública. A imunização é uma forma segura e eficaz de proteger não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.