Valores destinados aos municípios são fruto de economia durante a gestão de Guilherme Delaroli na Presidência da Alerj - Foto: Cristiano Masruha

Valores destinados aos municípios são fruto de economia durante a gestão de Guilherme Delaroli na Presidência da Alerj Foto: Cristiano Masruha

Publicado 29/04/2026 10:47 | Atualizado 29/04/2026 10:47

Itaboraí - O governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, sancionou, nesta quarta-feira (29), a lei que vai destinar quase R$ 30 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa (Alerj) aos municípios mais afetados pelas chuvas que atingiram o Estado no último verão. A norma é de iniciativa original do primeiro vice-presidente da Casa, deputado Guilherme Delaroli (PL), junto com os deputados Bruno Boaretto (PL), André Corrêa (PSD) e Cláudio Caiado (PSD), com coautoria para todos os parlamentares.

O montante é fruto da economia feita pelo Parlamento ao longo dos três meses da gestão de Delaroli na Presidência. Os municípios beneficiados serão Angra dos Reis, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Paraty, Paty do Alferes, Piraí, Porciúncula, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Sebastião do Alto, Silva Jardim e Vassouras - todas com estado de calamidade reconhecido pela União ou pelo Estado -, que receberão aproximadamente R$ 1,75 milhão cada. Os valores deverão ser utilizados em ações emergenciais de assistência social, saúde e infraestrutura urbana e rural.

"As chuvas provocaram alagamentos, deslizamentos, danos à infraestrutura urbana e prejuízos diretos à população, exigindo resposta imediata do Poder Público. Nós deputados temos o dever de atuar na cooperação entre Estado e municípios, principalmente em situações de calamidade, para a rápida recuperação das cidades atingidas. Esses quase R$ 30 milhões são fruto da economia que fizemos durante esses três meses de gestão”, afirmou Delaroli.