Prazo para regularização do título de eleitor termina em 6 de maio Foto: Divulgação
-02 de maio (sábado): das 09h às 17h
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Prazo para regularização do título de eleitor termina em 6 de maio Foto: Divulgação
Prazo para regularização do título de eleitor termina em 6 de maio e cartório de Itaboraí terá plantões especiais
Atendimento da 104ª e 151ª Zonas Eleitorais será ampliado, inclusive no feriado do trabalhador (01/05) e no fim de semana, para garantir acesso da população aos serviços eleitorais
Projeto do Deputado Guilherme Delaroli para proibir escolas de impedirem matrículas de alunos que usam fraldas avança
A iniciativa busca assegurar o direito à educação e combater discriminação, o projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa
Justiça concede liminar que autoriza retomada de obra e reabre via fechada há anos em Itaboraí
Decisão garante desobstrução imediata da Rua Olívia da Conceição, bloqueada indevidamente desde a época de funcionamento de antiga cerâmica na região
Condenado por roubo e com histórico criminal por homicídio e tráfico é preso pelo 35º BPM em Itaboraí
Agentes da Polícia Militar realizavam um policiamento de rotina no bairro de Itambi, quando percebeu um motociclista que ao avistar os policiais apresentou atitude suspeita
Condução de Guilherme Delaroli foi fundamental para eleição na Alerj
Diversos deputados elogiaram o parlamentar durante o período que foi presidente na Assembleia Legislativa
CRAS Itinerante leva serviços sociais à Marambaia com diversos atendimentos
Ação da Prefeitura de Itaboraí oferece cadastro em programas sociais, emissão de documentos e diversos serviços gratuitos à população
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