Prazo para regularização do título de eleitor termina em 6 de maio - Foto: Divulgação

Prazo para regularização do título de eleitor termina em 6 de maio Foto: Divulgação

Publicado 28/04/2026 21:12

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE), reforça o alerta aos eleitores do município sobre o prazo final para regularização do título eleitoral, que se encerra no próximo dia 6 de maio de 2026. A data marca o fechamento do cadastro eleitoral, sendo o último dia para a realização de qualquer serviço relacionado ao documento, como alistamento (primeiro título), transferência de domicílio, revisão de dados e alteração do local de votação.

Para garantir que a população consiga se regularizar dentro do prazo, os cartórios da 104ª e da 151ª Zonas Eleitorais de Itaboraí, vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, estarão funcionando em regime especial de plantão, com atendimentos também nos finais de semana e feriados.

Os serviços estão sendo realizados no Fórum da Comarca de Itaboraí, no bairro Sossego. No local, os eleitores podem acessar todos os atendimentos eleitorais necessários para manter a situação regular junto à Justiça Eleitoral.

De acordo com a organização, a ampliação do horário tem como objetivo evitar a sobrecarga nos últimos dias, já que é comum o aumento da procura próximo ao fim do prazo. A orientação é que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e longos períodos de espera.

Confira o cronograma de plantões especiais:

-01 de maio (Dia do Trabalhador): das 09h às 17h

-02 de maio (sábado): das 09h às 17h

Nos dias finais do prazo, 04, 05 e 06 de maio (segunda a quarta-feira), o atendimento será das 09h às 19h.

A regularização do título é fundamental para garantir o direito ao voto e evitar restrições civis, como impedimentos para emissão de documentos, matrícula em instituições públicas e participação em concursos.