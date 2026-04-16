CRAS em Marambaia com diversos atendimentos para o povo - Foto: Divulgação

CRAS em Marambaia com diversos atendimentos para o povoFoto: Divulgação

Publicado 16/04/2026 08:59 | Atualizado 16/04/2026 09:00

Itaboraí -

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), em parceria com a Fundação Leão XIII e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, está realizando mais uma edição do CRAS Itinerante. Desta vez, a ação acontece no bairro Marambaia, entre os dias 14 e 16 de abril, das 9h às 16h, na Escola Municipalizada Odilon Bernardes – CIEP 478.

Com atendimentos já em andamento, a iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da assistência social das comunidades, garantindo mais comodidade e ampliando o acesso da população a direitos e benefícios essenciais.

Durante os três dias de ação, moradores da região estão podendo realizar cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único, necessário para o recebimento do Programa Bolsa Família e de outros benefícios federais, estaduais e municipais. Além disso, assistentes sociais estão disponíveis para atendimentos e orientações diversas, atendendo também demandas espontâneas.

A Fundação Leão XIII participa da ação oferecendo isenção para emissão da segunda via de documentos, como carteira de identidade e certidões de nascimento, casamento e óbito, facilitando o acesso à documentação básica para os cidadãos.

A programação conta ainda com outros serviços gratuitos, como orientações sobre o Vale Social, emissão de cartão de estacionamento e cartão do autista (disponíveis na quinta-feira), atendimento com barbeiro, promovendo cuidados pessoais e bem-estar, além de palestra educativa sobre saúde bucal, voltada à conscientização e prevenção.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, destacou a importância da iniciativa para garantir o acesso da população aos serviços públicos.

“O CRAS Itinerante é uma estratégia fundamental para aproximar a assistência social das famílias que mais precisam. Estamos levando serviços essenciais diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população aos seus direitos e promovendo mais cidadania e dignidade”, afirmou a secretária.

O CRAS Itinerante segue percorrendo diversos bairros de Itaboraí ao longo do ano, levando serviços, orientações e ações que fortalecem a inclusão social e promovem mais dignidade para a população.