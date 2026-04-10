Formação musical gratuita para jovens a partir de 12 anos - Foto: Divulgação

Formação musical gratuita para jovens a partir de 12 anosFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2026 11:57 | Atualizado 10/04/2026 11:57



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexKP4aB4LeMcsOd2OKDbu9s24hUd3b8QNjKRRZLFF1Ju1JZA/viewform?usp=header Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG) e Guarda Municipal, está com inscrições abertas para o projeto Educasom, iniciativa voltada à formação musical de jovens do município. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma online, até o dia 17 de abril, por meio do preenchimento de formulário oficial disponibilizado pela organização do projeto. Os interessados devem acessar o link:

Vale destacar que para participar, é necessário ter idade mínima de 12 anos, possuir instrumento musical próprio e ter disponibilidade e compromisso para participar das aulas teóricas, práticas, ensaios e apresentações.

A organização ressalta que o não cumprimento dos requisitos obrigatórios, como idade mínima e posse do instrumento, resultará no indeferimento da matrícula. Já a ausência nas atividades previstas poderá acarretar na perda da vaga.

As vagas disponíveis são destinadas ao ingresso imediato para determinados instrumentos, enquanto as demais inscrições irão compor cadastro de reserva.

Criado em 2017, o projeto oferece aulas gratuitas de música para moradores de Itaboraí, sendo conduzido pelos guardas músicos da Banda da Guarda Municipal. A proposta é desenvolver um trabalho social e cultural, promovendo o aprimoramento musical por meio de aulas teóricas e práticas, além de ensaios em conjunto e apresentações.

Ao longo de quase 10 anos de atuação, o Educasom já atendeu mais de 350 alunos, entre crianças, jovens e adultos, consolidando-se como uma importante ferramenta de inclusão e formação cidadã no município.

O projeto é voltado para jovens que desejam desenvolver habilidades musicais com disciplina e dedicação, contribuindo também para o fortalecimento cultural e social do município.