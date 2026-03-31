Foto: Deputado Guilherme Delaroli lidera ajuda aos municípiosFoto: Cristiano Masruha
O montante é fruto da economia feita pelo Parlamento ao longo dos três meses da gestão de Delaroli na Presidência. Os municípios beneficiados serão Angra dos Reis, Barra Mansa, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Paraty, Paty do Alferes, Piraí, Porciúncula, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, São Sebastião do Alto, Silva Jardim e Vassouras - todas com estado de calamidade reconhecido pela União ou pelo Estado -, que receberão aproximadamente R$ 1,76 milhão cada. Os valores deverão ser utilizados em ações emergenciais de assistência social, saúde e infraestrutura urbana e rural.
"As chuvas provocaram alagamentos, deslizamentos, danos à infraestrutura urbana e prejuízos diretos à população, exigindo resposta imediata do Poder Público. Nós deputados temos o dever de atuar na cooperação entre Estado e municípios, principalmente em situações de calamidade para a rápida recuperação das cidades atingidas. Esses R$ 30 milhões são fruto de economias que fizemos durante esses três meses de gestão”, afirmou Delaroli.
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