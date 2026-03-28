Recapeamento no Rio Várzea e anuncia nova etapa do programa estadual - Foto: Divulgação

Recapeamento no Rio Várzea e anuncia nova etapa do programa estadual Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 12:40

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Serviços Públicos (SEMSERP) e de Obras (SEMOB), em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizou nesta semana importantes obras de recapeamento asfáltico no bairro Rio Várzea. As intervenções contemplaram as ruas Papa João XXIII, Miguel da Silva, Professora Olga dos Santos e Renato Moreira.

Ao todo, a Rua Papa João XXIII recebeu cerca de 1,6 quilômetros de recapeamento, enquanto as ruas Miguel da Silva, Professora Olga dos Santos e Renato Moreira somam aproximadamente 210 metros de melhorias, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância das intervenções para a mobilidade urbana no município.

“Estamos avançando com um trabalho sério de recuperação das vias da cidade. Esse recapeamento melhora o tráfego, traz mais segurança e atende uma demanda antiga da população. Seguiremos ampliando essas ações em diversos bairros”, afirmou Marcelo Delaroli.

As ações fazem parte do programa “Governo Presente nas Cidades”, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que já está em andamento no município, incluindo o recapeamento da Avenida Américo Cardoso.

Nesta fase inicial, foram liberados 9,5 quilômetros de recapeamento, contemplando importantes vias de acesso aos bairros, melhorando a fluidez do trânsito, reforçando a segurança viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.

Com 430,374 km² de extensão territorial e mais de 240 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, Itaboraí ainda possui trechos que necessitam de intervenções, o que impacta diretamente na mobilidade urbana e na segurança de pedestres e motoristas. A nova etapa busca enfrentar essa demanda histórica de infraestrutura.

A Prefeitura reforça que novas metas deverão ser liberadas nas próximas fases do programa, ampliando o alcance das obras e fortalecendo a infraestrutura urbana do município. A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida da população.

