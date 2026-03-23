Vagões femininos no sistema ferroviário e metroviário funcionarão 24 horas por diaFoto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Lei que determina vagões femininos no trem e metrô 24 horas por dia começa a valer no Estado do Rio
Norma é de autoria do presidente em exercício da Alerj, o Deputado Guilherme Delaroli (PL)
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O líder do PL ressaltou que estabelecimentos que fazem a receptação de peças roubadas alimentam o aumento até de latrocínios
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