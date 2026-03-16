20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura Foto: Divulgação
Itaboraí abre 20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura
Casa de Cultura oferece oportunidades de formação em Cordel e Criação Literária para jovens e adultos a partir de 14 anos
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Encontro reúne servidoras e celebra a força das mulheres na administração municipal de Itaboraí
Evento realizado no IFF Campus Itaboraí homenageou a base feminina da Prefeitura e contou com palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher
Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras
Ação realizada nesta quinta-feira contribui para manter a cidade mais organizada e reforça a importância da colaboração da população e o compromisso com a limpeza urbana
Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial pelos 60 anos do Ultraman
Exposição reúne itens da coleção de Marco Aurélio Jardim e convida o público a conhecer de perto o universo do icônico herói japonês que marcou gerações.
Quatro meses depois, Justiça marca audiência de duplo homicídio em Itaboraí
Delminho Mecânico e os pais são réus por morte de casal de Rio Bonito; audiência ocorre em 24 de março
Prefeito Marcelo Delaroli reúne secretariado e vereadores para alinhar demandas em Itaboraí
Encontro também contou com a presença do deputado estadual Guilherme Delaroli e abordou os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias
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