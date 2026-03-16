20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura - Foto: Divulgação

20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 16:10 | Atualizado 16/03/2026 16:28

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, abrirá inscrições para 20 novas vagas em oficinas literárias gratuitas voltadas para jovens e adultos a partir de 14 anos. As oportunidades são para a Oficina de Cordel e para a Oficina de Criação Literária, com 10 vagas disponíveis para cada turma. As inscrições começam na nesta segunda-feira (16) e seguem até o dia 28 de março.

Os interessados poderão se inscrever de forma online ou presencialmente na própria Casa de Cultura. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 31 de março, por meio das redes sociais da instituição.

As aulas acontecerão sempre às quartas-feiras, na própria Casa de Cultura, com duas turmas em horários diferentes. A Oficina de Cordel será realizada das 14h às 16h, enquanto a Oficina de Criação Literária acontecerá das 16h às 18h. Cada oficina contará com 12 aulas, com encerramento previsto para a primeira semana de julho.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a produção literária, estimular o hábito da leitura e aproximar o público da tradição poética popular brasileira. As oficinas também buscam oferecer ferramentas para que os participantes desenvolvam sua própria voz artística, explorando diferentes formas de expressão escrita.

A Oficina de Criação Literária será conduzida por William Mendonça, escritor, poeta, cronista e jornalista que integra a equipe da Casa de Cultura. Ao longo de sua trajetória, o autor participou de recitais e festivais de poesia e atuou como repórter, editor, cronista e colunista cultural em diferentes veículos da região, além de desenvolver projetos ligados à literatura, música e teatro.

Já a Oficina de Cordel será ministrada pelo cordelista Zé Salvador, poeta popular cearense radicado no estado do Rio de Janeiro e atualmente morador de São Gonçalo. Considerado um dos principais divulgadores da literatura de cordel no Rio de Janeiro, o autor possui dezenas de cordéis publicados e participação em diversas antologias literárias. Zé Salvador também realiza anualmente um concurso nacional de literatura de cordel e participa de eventos e iniciativas voltadas à valorização da poesia popular brasileira.