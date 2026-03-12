Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de Ultraman - Foto: Divulgação

Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de UltramanFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:56 | Atualizado 12/03/2026 17:56

Itaboraí - Os fãs da cultura pop e da clássica série japonesa que reúne milhões de fãs ao redor do planeta e uma legião de brasileiros, já têm um encontro marcado em Itaboraí. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) recebe, a partir do dia 19 de março, às 17h, a exposição “Ultraman: Arte, Ação e o Universo Ultra”, que celebra os 60 anos do personagem da icônica série. A exposição permanecerá disponível para visitação até o dia 9 de maio.

O espaço expositivo está localizado no Itaboraí Plaza Shopping, sala 1113, onde funciona a Casa de Cultura.



A mostra reúne itens da coleção do colecionador Marco Aurélio Jardim e apresenta ao público peças que retratam o universo do herói que marcou gerações. A iniciativa busca aproximar crianças, jovens e adultos da cultura pop japonesa, destacando a importância histórica e artística da franquia.