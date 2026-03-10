Prefeitura promove tarde de cuidado para mulheres atendidas pela Assistência SocialFoto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí promove cuidado para mulheres atendidas pela Assistência Social
Ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher reuniu palestra sobre enfrentamento à violência de gênero e serviços de beleza para mais de 40 participantes
Aulão especial celebra o Dia Internacional da Mulher com energia, saúde e integração em Itaboraí
Evento promovido pela Prefeitura reuniu dezenas de participantes na Praça Marechal Floriano Peixoto para uma manhã de atividade física, lazer e valorização das mulheres
Polícia Civil apreende dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas em Itaboraí
Com os jovens foi apreendido uma grande quantidade de cocaína, crack e maconha, eles foram encaminhados para a 71ª DP no centro da cidade
Itaboraí avança com limpeza e desassoreamento de rios por meio do programa Limpa Rio
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
Conserlimpi reforça orientação contra descarte irregular
A população deve acionar gratuitamente o serviço da Companhia para remoção de entulho, resíduos e inservíveis pelo número oficial: (21) 2747-6346
Itaboraí promove Aulão de Dança e Cross comemorando o Dia Internacional da Mulher
O evento é gratuito e acontece no dia 8 de março, às 9h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro
