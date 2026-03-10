Prefeitura promove tarde de cuidado para mulheres atendidas pela Assistência Social - Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2026 17:08 | Atualizado 10/03/2026 17:08

Itaboraí - Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), realizou nesta terça-feira (10) um momento especial de cuidado e valorização para as usuárias dos serviços oferecidos pela pasta. A ação aconteceu na sede da secretaria, localizada no bairro Nancilândia, e beneficiou mais de 40 mulheres.

A programação teve início com a palestra “Mulheres informadas, mulheres protegidas”, realizada em parceria com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Durante o encontro, foram apresentadas orientações sobre os diferentes tipos de violência de gênero, além de informações sobre os canais de apoio e proteção disponíveis para as mulheres.

Além da atividade educativa, as participantes também puderam usufruir de diversos serviços gratuitos de cuidado pessoal, como manicure, trancista, cabeleireiro e design de sobrancelhas, proporcionando um momento de autoestima e bem-estar.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, destacou a importância de iniciativas que unem informação, acolhimento e valorização das mulheres.

“Mais do que oferecer serviços de beleza, este momento representa a valorização da autoestima e do papel da mulher na nossa sociedade. Enquanto Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, buscamos criar espaços de acolhimento, informação e fortalecimento para que cada mulher se sinta respeitada, protegida e reconhecida”, afirmou a secretária.

Quem participou aprovou a iniciativa. Margarida Nascimento, de 62 anos, moradora do bairro Nancilândia, ressaltou a importância de ações que proporcionem cuidado e atenção às mulheres da comunidade.

“Para mim é muito bom, porque eu quase não saio de casa, já que preciso cuidar da minha mãe. Então, quando tem essas ações, eu aproveito para vir, cuidar um pouco de mim, fazer a unha, arrumar o cabelo. Isso é muito importante. Espero que sempre tenha projetos assim, só tenho a agradecer”, contou a dona de casa.