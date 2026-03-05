Aulão de Dança e Cross em comemoração ao Dia Internacional da Mulher - Foto: Divulgação

05/03/2026

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realiza no próximo dia 8 de março (domingo), às 9h, um Aulão de Dança e Cross em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A atividade acontecerá na Quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover saúde e bem-estar, além de valorizar a força e a importância das mulheres itaboraienses. A programação foi pensada para proporcionar um momento de integração, energia e celebração, reforçando a importância do autocuidado e da qualidade de vida.

Aberto ao público, o evento é gratuito e convida as participantes a vestirem camisa na cor rosa, simbolizando a união e a representatividade da data. A expectativa é reunir mulheres de diferentes idades para uma manhã de movimento e confraternização.

A Prefeitura reforça o convite para que todas tragam amigas e familiares para participar deste momento especial, que celebra não apenas a data, mas também a determinação, a garra e o protagonismo feminino na cidade.