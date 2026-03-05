Aulão de Dança e Cross em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Foto: Divulgação
Itaboraí promove Aulão de Dança e Cross comemorando o Dia Internacional da Mulher
O evento é gratuito e acontece no dia 8 de março, às 9h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro
Secretaria de Transportes de Itaboraí realiza reunião de alinhamento estratégico
Encontro no Salão Nobre da Prefeitura definiu metas, prioridades e novas estratégias para o ano, que visam melhorar o atendimento a população do município
Casa de Cultura de Itaboraí recebe a exposição "Essência em Movimento", de Anna Siqueira
Mostra gratuita será aberta ao público no dia 5 de março, às 18h, e segue para visitação até 4 de abril, no Centro da cidade
Itaboraí realiza Seminário Conecta Cultura com foco na qualificação de artistas e produtores culturais
Encontro acontece no dia 19 de março, às 13h, no CBI, e integra a Trilha de Formação Cultural promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae
Presidente em exercício da Alerj se compromete a implementar CPI do Feminicídio
Deputado Guilherme Delaroli (PL) assinou requerimento, proposto por Renata Souza (PSOL), e afirmou que dará celeridade à criação do colegiado
Presidente da Alerj, Guilherme Delaroli, propõe título de Benemérito do Estado para a cientista Tatiana Sampaio, desenvolvedora da polilaminina
O medicamento fruto de trabalho coordenado pela cientista, já fez Bruno Drummond, um tetraplégico voltar a andar, e pode reverter lesões medulares
