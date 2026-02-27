Queda de árvore mobiliza equipes da Prefeitura em Sambaetiba - Foto: Divulgação

Queda de árvore mobiliza equipes da Prefeitura em SambaetibaFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 20:09

Itaboraí - Na manhã desta sexta-feira (27), moradores do bairro Sambaetiba, em Itaboraí, passaram por momentos de tensão após uma árvore de grande porte cair sobre uma residência. A ocorrência mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC) e do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



A árvore, com cerca de 15 metros de altura, estava localizada em terreno arenoso, o que pode ter contribuído para o comprometimento de sua estrutura, especialmente diante do volume de chuvas registrado nos últimos dias. A retirada está sendo realizada com o auxílio de maquinário pesado e conta com atuação integrada das equipes no local.



O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, destacou a importância da resposta rápida para evitar danos maiores.



“Assim que fomos acionados, nossas equipes estiveram no local para avaliar os riscos e garantir a segurança dos moradores. Em períodos de chuva intensa, o solo pode ficar instável, aumentando o risco de quedas de árvores. Nosso trabalho é agir de forma preventiva e rápida para proteger vidas”, afirmou o secretário.



O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, ressaltou o empenho das equipes na remoção da árvore e na desobstrução da área.



“Iniciamos a retirada da árvore com o apoio de maquinário adequado, garantindo a segurança da residência e a normalização da área afetada. Seguimos atuando de forma integrada com a Defesa Civil para atender prontamente todas as demandas da população”, destacou o gestor da pasta.



Morador do imóvel atingido, Manoel Cordeiro, de 54 anos, que reside há pouco mais de um mês no local com a esposa, relatou o momento do ocorrido.



“Escutamos um estrondo e nos assustamos, mas graças a Deus estamos bem e ninguém se machucou”, disse o autônomo.

A proprietária do imóvel, que mora no mesmo terreno, acionou imediatamente as autoridades competentes para solucionar a situação e restabelecer a tranquilidade das famílias.



Vale destacar que Itaboraí segue com monitoramento intensificado das condições climáticas e as secretarias municipais de Defesa Civil, Serviços Públicos, Desenvolvimento Social e demais órgãos seguem de prontidão para atender qualquer chamado da população.

Para receber alertas sobre possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e riscos de desastres, os moradores podem se cadastrar gratuitamente enviando um SMS para o número 40199 com o CEP da residência.



Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199 ou pelo WhatsApp (21) 97983-6943. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.