Itaboraí - O Ita Folia 2026 vai espalhar a alegria do carnaval por toda a cidade. Além da tradicional programação no Centro, a Prefeitura de Itaboraí ampliou a festa e, neste ano, mais um bairro passa a contar com agenda própria de shows, a partir das 19h. Somando-se a Apollo, Manilha e Itambi, os moradores da Reta também terão atrações especiais, durante as quatro noites de folia, consolidando a proposta de descentralização do carnaval de rua no município.

Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o Ita Folia nos bairros contará com estrutura planejada para garantir diversão, organização e segurança aos foliões.

Artistas locais como Kelly Valadares, Pagode do Menezes, Bruninho do Cavaco, Thiago Monteiro, Michele Sher, Banda All & Star e Wallace Araújo, além dos DJs MK e Caique, vão comandar a festa nos bairros, valorizando os talentos da cidade e fortalecendo a economia local.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que a ampliação da programação reforça o compromisso da gestão com a democratização do acesso à cultura e ao lazer.

“Nosso objetivo é levar o carnaval para mais perto das pessoas. A descentralização da programação permite que mais bairros participem da festa, movimenta o comércio local e garante que a população possa aproveitar com segurança e organização. A inclusão da Reta neste ano é mais um passo importante para fortalecer o Ita Folia como um evento de toda a cidade”, afirmou Marcelo Delaroli.

Programação completa

Apollo

-14/02: Pagode do Menezes

-15/02: Kelly Valadares

-16/02: Elas na Folia

-17/02: Thiago Monteiro

Reta (estreia na programação)

-14/02: Kelly Valadares e DJ Caique

-15/02: Thiago Monteiro e DJ Caique

-16/02: Bruninho do Cavaco e DJ Caique

-17/02: Pagode do Menezes

Itambi

-14/02: Thiago Monteiro e DJ MK

-15/02: Bruninho do Cavaco e DJ MK

-16/02: Pagode do Menezes e DJ MK

-17/02: Kelly Valadares e DJ MK

Manilha

-14/02: Bruninho do Cavaco

-15/02: Michele Sher

-16/02: Milton e Wallace Araújo

-17/02: Elas na Folia

Com a ampliação da programação, o Ita Folia 2026 reforça o compromisso da gestão municipal com a cultura, o entretenimento e a valorização dos artistas da cidade, levando alegria e movimentação econômica para diferentes regiões de Itaboraí durante o período carnavalesco.