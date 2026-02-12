Ita Folia 2026Foto; Divulgação
-14/02: Pagode do Menezes
-14/02: Kelly Valadares e DJ Caique
-14/02: Thiago Monteiro e DJ MK
-14/02: Bruninho do Cavaco
Ita Folia 2026:Carnaval chega a quatro bairros e inclui programação inédita na Reta Velha
Além do Centro, Apollo, Manilha, Itambi e, pela primeira vez, Reta recebem quatro noites de shows e atrações locais, confira a programaçao
Presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli propõe criação de CPI do Detro e defende extinção do órgão
Delaroli também vai mandar que o Detro detalhe quantos policiais estão cedidos ao órgão
Pai do prefeito de Itaboraí é hostilizado por homem citado em associação criminosa, extorsão e disseminação de fake news
A covardia aconteceu durante um protesto pacífico de ambulantes na Avenida 22 de Maio, que está recebendo obras de melhorias e infraestrutura
Detran em Movimento se despede de Itaboraí após dias de serviços, cidadania e acolhimento à população
Programa passou pela Praça Marechal Floriano Peixoto em janeiro e retornou nesta segunda-feira 09 de Fevereiro, ampliando o acesso da população a serviços essenciais
Prefeitura de Itaboraí prorroga prazo da cota única do IPTU com 7% de desconto
Contribuintes ganham novo prazo até 27 de fevereiro para pagamento à vista e carnês podem ser emitidos on-line pelo Portal do Contribuinte
Detran em Movimento volta a Itaboraí com mais ações integradas de cidadania
Programa retorna na próxima semana à Praça Marechal Floriano Peixoto, reunindo serviços do Governo do Estado e da Prefeitura em um só lugar
