Itaboraí - O Ita Folia 2026 vai espalhar a alegria do carnaval por toda a cidade. Além da tradicional programação no Centro, a Prefeitura de Itaboraí ampliou a festa e, neste ano, mais um bairro passa a contar com agenda própria de shows, a partir das 19h. Somando-se a Apollo, Manilha e Itambi, os moradores da Reta também terão atrações especiais, durante as quatro noites de folia, consolidando a proposta de descentralização do carnaval de rua no município.
Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o Ita Folia nos bairros contará com estrutura planejada para garantir diversão, organização e segurança aos foliões.
Artistas locais como Kelly Valadares, Pagode do Menezes, Bruninho do Cavaco, Thiago Monteiro, Michele Sher, Banda All & Star e Wallace Araújo, além dos DJs MK e Caique, vão comandar a festa nos bairros, valorizando os talentos da cidade e fortalecendo a economia local.
O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que a ampliação da programação reforça o compromisso da gestão com a democratização do acesso à cultura e ao lazer.
“Nosso objetivo é levar o carnaval para mais perto das pessoas. A descentralização da programação permite que mais bairros participem da festa, movimenta o comércio local e garante que a população possa aproveitar com segurança e organização. A inclusão da Reta neste ano é mais um passo importante para fortalecer o Ita Folia como um evento de toda a cidade”, afirmou Marcelo Delaroli.
Programação completa
Apollo
-14/02: Pagode do Menezes
-15/02: Kelly Valadares
-16/02: Elas na Folia
-17/02: Thiago Monteiro
Reta (estreia na programação)
-14/02: Kelly Valadares e DJ Caique
-15/02: Thiago Monteiro e DJ Caique
-16/02: Bruninho do Cavaco e DJ Caique
-17/02: Pagode do Menezes
Itambi
-14/02: Thiago Monteiro e DJ MK
-15/02: Bruninho do Cavaco e DJ MK
-16/02: Pagode do Menezes e DJ MK
-17/02: Kelly Valadares e DJ MK
Manilha
-14/02: Bruninho do Cavaco
-15/02: Michele Sher
-16/02: Milton e Wallace Araújo
-17/02: Elas na Folia
Com a ampliação da programação, o Ita Folia 2026 reforça o compromisso da gestão municipal com a cultura, o entretenimento e a valorização dos artistas da cidade, levando alegria e movimentação econômica para diferentes regiões de Itaboraí durante o período carnavalesco.