Detran em Movimento se despede de ItaboraíFoto: Divulgação
Detran em Movimento se despede de Itaboraí após dias de serviços, cidadania e acolhimento à população
Programa passou pela Praça Marechal Floriano Peixoto em janeiro e retornou nesta segunda-feira 09 de Fevereiro, ampliando o acesso da população a serviços essenciais
Prefeitura de Itaboraí prorroga prazo da cota única do IPTU com 7% de desconto
Contribuintes ganham novo prazo até 27 de fevereiro para pagamento à vista e carnês podem ser emitidos on-line pelo Portal do Contribuinte
Detran em Movimento volta a Itaboraí com mais ações integradas de cidadania
Programa retorna na próxima semana à Praça Marechal Floriano Peixoto, reunindo serviços do Governo do Estado e da Prefeitura em um só lugar
Itaboraí é selecionada pelo TCE-RJ como cidade polo da Escola de Contas e Gestão em 2026
O município de Itaboraí receberá sete capacitações presenciais ao longo do ano e alguns cursos já com inscrições abertas para servidores municipais
Itaboraiense Henrique Marques é coroado o melhor atleta de Taekwondo de 2025
Em cerimônia de gala nos Emirados Árabes, o itaboraiense foi oficializado como o maior nome do Taekwondo mundial.
