Detran em Movimento se despede de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 09/02/2026 17:50 | Atualizado 09/02/2026 17:51

Itaboraí - Após mais um dia de ação na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, o Programa Detran em Movimento se despede de Itaboraí deixando um legado de cidadania, acolhimento e aproximação dos serviços públicos com a população itaboraiense.

A iniciativa estacionou na praça central pela primeira vez no dia 22 de janeiro, com atendimentos que se estenderam até o dia 27, e retornou ao município nesta segunda-feira (09/02) para mais um dia de serviços gratuitos, reunindo ações do Governo do Estado e da Prefeitura de Itaboraí.

Durante o dia, o Detran RJ ofereceu atendimentos como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistorias veiculares, recursos de multas e regularização de pendências, com atendimento por ordem de chegada e distribuição de senhas.

Além dos serviços do Detran, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou diversas secretarias municipais, ampliando o alcance da ação e garantindo atendimento integrado à população. As áreas de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Defesa Civil, Políticas para as Mulheres, Proteção Animal, Fazenda e Tecnologia, além de Transporte, estiveram presentes ao longo do evento.

Para o secretário municipal de Justiça e Cidadania, Almir Carvalho, a passagem do Detran em Movimento por Itaboraí reforça a importância da integração entre os entes públicos e do cuidado com as pessoas.

“O Detran em Movimento é uma ação que respeita a cidadania e a dignidade das pessoas. Essa integração entre o Estado e a Prefeitura garante acesso, orientação e mais dignidade para os moradores de Itaboraí”, destacou o secretário.

A Secretaria Municipal de Transporte atuou no ordenamento do tráfego e apoio viário durante toda a ação, enquanto a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia ofereceu atendimento sobre IPTU, suporte ao Centro do Empreendedor e distribuição de cartilhas informativas sobre o IPVA.

Com o encerramento das atividades, o Detran em Movimento deixa Itaboraí com a marca de um serviço público mais próximo, humano e acessível, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a promoção da cidadania e o cuidado com a população.