Enfermeiro presoFoto: Reprodução

Publicado 02/02/2026 15:15 | Atualizado 02/02/2026 15:16

Itaboraí - Policiais Civis da Delegacia de Homicídios prenderam na manhã desta segunda-feira (02) o enfermeiro Venilton Silva Marcelino, acusado de assassinar o Policial Militar Jeovane da Rocha, o crime aconteceu no bairro do Pacheco em julho de 2023.

Segundo informações, o suspeito é primo da vítima e a investigação apontou a hipótese de que o assassinato tenha sido motivado por uma traição, a vítima seria amante da esposa do enfermeiro.

Vanilton teria atraído a vítima e matado Jeovane, depois disso ele teria colocado o corpo em seu carro e abandonado em uma estrada no bairro do Pacheco, assim ocultando o cadáver, ele foi preso em seu local de trabalho, no hospital Municipal Dr.O suspeito, que era primo do militar, foi preso nas dependências do Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassai, na cidade vizinha, Maricá