O Deputado Estadual e presidente da Alerj Guilherme Delaroli assume o Governo do Estado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro - Foto: Arquivo MAIS

O Deputado Estadual e presidente da Alerj Guilherme Delaroli assume o Governo do Estado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 28/01/2026 09:20 | Atualizado 28/01/2026 09:21

Itaborai - O Deputado Estadual e presidente da Alerj, Guilherme Delaroli (PL) será o governador do estado do Rio de Janeiro a partir da próxima segunda-feira (02/02).

Delaroli terá que assumir o governo do estado, na ausência do governador Cláudio Castro, quê viaja nesta quarta-feira (28) para a Europa. Até domingo (01/02) quem assume o lugar de Castro é Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, já que o vice-governador de Castro, Thiago Pampolha renunciou o cargo e Rodrigo Bacellar (União) ex-presidente da Alerj foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal.

Guilherme Delaroli assumirá o governo do estado a partir desta segunda-feira dia 02 porque Ricardo Couto também viaja neste domingo dia 1º de fevereiro.

Segundo informações, Cláudio Castro deverá renunciar o governo em março para concorrer a uma vaga de Senador nas eleições deste ano e Ricardo Couto não quer assumir o governo do estado quando Castro renunciar.

Ainda segundo informações de nossa redação já estão acontecendo estudos jurídicos sobre a possibilidade do presidente da Alerj, Guilherme Delaroli assumir o Governo do Estado a partir de março ou abril, se realmente o governador Cláudio Castro renunciar, até o pleito eleitoral deste ano.