Acusado preso na manhã desta sexta-feira (23) em ItaboraíFoto: Reprodução TVM Brasil
Polícia Civil prende dono de clínica em Itaboraí
O homem, é acusado de comandar "setor de capturas" para sequestros e internações compulsórias, as vítimas eram mantidas em cárcere privado e medicadas contra a vontade
Itaboraí avança nas discussões sobre a Linha 3 do Metrô Rio
Reunião técnica apresenta estudos e reforça potencial do município como ponto final do traçado
DETRAN em Movimento ganha reforço com ação integrada da Prefeitura de Itaboraí nesta quinta-feira
Evento ofertará serviços do DETRAN RJ e atendimentos gratuitos das secretarias municipais na Praça Marechal Floriano Peixoto
Detran em movimento estará na próxima quinta-feira em Itaboraí
A população poderá tirar a Identidade, CNH, fazer vistoria nos veículos, recorrer de multas de trânsito, entre outros serviços, o atendimento será por ordem de chegada
Polícia Civil prende integrante do Comando Vermelho por assassinato em Itaboraí
Suspeito é apontado como líder do tráfico em comunidades de São Gonçalo e Itaboraí e teria participado de sequestro e execução da vítima
Quadrilha é presa com submetralhadora em Itaboraí
Além da submetralhadora, um bloqueador de sinal, um rádio transmissor e uma grande quantidade de drogas foi apreendida
