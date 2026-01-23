Acusado preso na manhã desta sexta-feira (23) em ItaboraíFoto: Reprodução TVM Brasil

Itaboraí - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, no início da manhã desta sexta-feira (23), o acusado PIERRE CARDINOT DE FREITAS, proprietário de uma clínica em Itaboraí, acusado de extorsão, sequestro para fins de internação compulsória e lesão corporal.
A ação foi realizada por equipes da 66ª DP (Piabetá), que cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Segundo as investigações, a clínica mantida pelo suspeito operava um “setor de capturas”, responsável por arrebatamento forçado de pessoas que eram levadas contra a vontade para internações compulsórias.
A apuração aponta que, em pelo menos um dos casos investigados, a vítima foi sequestrada e mantida em cárcere privado, sob contenção e administração de medicamentos controlados, sem consentimento ou orientação médica.
De acordo com a Polícia Civil, a ordem para a internação teria partido da ex-companheira da vítima, e o estabelecimento teria executado toda a ação mediante emprego de violência.
Campana e monitoramento levaram à prisão
Após trabalho de inteligência, monitoramento e diligências de campo, os agentes localizaram o investigado e cumpriram o mandado de prisão sem incidentes. A operação foi coordenada pela Delegacia Titular da 66ª DP, com apoio das equipes de investigação da unidade.
O preso foi conduzido à delegacia para cumprimento das formalidades legais e será encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.