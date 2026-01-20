DETRAN em Movimento ganha reforço da Prefeitura de Itaboraí nesta quinta-feira (22) - Foto: Divulgação

DETRAN em Movimento ganha reforço da Prefeitura de Itaboraí nesta quinta-feira (22)Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 17:00

Itaboraí - A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, recebe nesta quinta-feira (22), das 9h às 16h, o programa DETRAN em Movimento, uma grande ação de cidadania que reúne serviços do Governo do Estado e da Prefeitura de Itaboraí em um só lugar. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais, promovendo inclusão, orientação e bem-estar.

Durante o evento, o DETRAN RJ vai oferecer serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistorias veiculares, recursos de multas e regularização de pendências, com atendimento por ordem de chegada e distribuição de senhas.

Além dos serviços do DETRAN, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou diversas secretarias municipais para ampliar o alcance da ação e oferecer atendimentos gratuitos à população. Entre os destaques estão serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Meio ambiente, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Defesa Civil, Políticas para as Mulheres, Proteção animal, Fazenda e Tecnologia e Transporte.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estará presente com vacinação, aferição de pressão arterial e ambulância de prontidão. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) realizará atendimentos do Cadastro Único, Vale Social, CEAM e orientação jurídica. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA) oferecerá intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e orientações sobre seguro-desemprego.

Na área ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), fará a distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas, além de orientações sobre licenciamento ambiental e coleta de resíduos eletrônicos e lâmpadas. Ao todo, serão distribuídas cerca de 500 mudas.

A programação também contempla ações educativas e culturais. A Secretaria Municipal de Cultura (SEMC) promoverá varal literário, doação de livros e apresentações de flash mob. Para as crianças, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), garantirá recreação infantil com jogos de mesa e atividades lúdicas.

A Defesa Civil realizará aulas rápidas de primeiros socorros, com orientações sobre atendimento em casos de engasgo, utilizando a manobra de Heimlich. A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres abordará temas como segurança feminina no trânsito, respeito e combate ao assédio. Já a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais fará orientações, cadastro de protetores, vacinação antirrábica e ações de conscientização contra maus-tratos.

Para garantir a organização do evento, a Secretaria Municipal de Transporte atuará no ordenamento do tráfego e apoio viário, enquanto a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia, oferecerá atendimento sobre IPTU, suporte ao Centro do Empreendedor e distribuição de cartilha informativa sobre o IPVA.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Itaboraí em aproximar os serviços públicos da população, fortalecendo a cidadania e promovendo um atendimento integrado, acessível e humanizado.