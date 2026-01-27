Projeto Transformar promove Aulão Especial de Carnaval nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 12:31

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer (SEMEL), Turismo e Eventos (SEMTUR) e Subsecretaria de Políticas da Mulher, convoca toda a população para uma manhã de muita saúde e energia.

Nesta quarta-feira (28), a partir das 7h, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, será palco de um grande Aulão Especial do Projeto Transformar.



O evento marca a retomada oficial das grandes mobilizações de lazer e esporte em 2026. A programação contará com a animação do Bloco Mãe, Mulher e Folia, com as artistas locais Deddy Almeida e Isadora Marins, além de um mix de modalidades que já são sucesso nos 41 núcleos do município: ritmos, ginástica e treinamento funcional.

A ideia é proporcionar um momento de integração entre alunos veteranos e novos moradores que desejam iniciar uma atividade física neste novo ano.