Prefeitura realiza Fórum Municipal de Saúde Mental Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 12:40 | Atualizado 27/01/2026 12:42

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou nesta segunda-feira (26/01), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – 25ª subseção Itaboraí, o Fórum Municipal de Saúde Mental, um importante espaço de diálogo, escuta e construção coletiva sobre os desafios e as corresponsabilidades no cuidado em saúde mental no município.

Com o tema “O que a cidade espera do CAPS? E o que o CAPS espera da cidade: experiências do cuidado no território”, o evento integrou a programação do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, e aconteceu no início da tarde, reunindo gestores, profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), usuários, familiares e representantes da comunidade.

A abertura contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Analice Rangel e do coordenador de Saúde Mental do município, Guilherme Manhães. Além de apresentação musical de Brennhda Lorrany de Oliveira, que marcou o início do encontro com um momento de acolhimento e sensibilidade.

Durante a programação, os participantes acompanharam palestra e mesa-redonda que abordaram o cuidado em liberdade, a atuação dos CAPS no território e os limites e possibilidades desses serviços na articulação com a rede, a escola, as famílias e a atenção básica. As falas trouxeram diferentes olhares sobre a saúde mental, a partir da clínica, do território e da vivência cotidiana das famílias e comunidades.

Entre os destaques estiveram as contribuições da psicóloga e supervisora do CAPS II Ilma das Flores, Renata Almeida Martins; da psicóloga e supervisora do CAPS I Marinêa Barreto, Nathalya Reimol da Costa; do agente comunitário de saúde da USF Santo Antônio, Joel Martins Guimarães; e do enfermeiro Vagner Marins Barcelos, coordenador da RAPS do município de Carapebus, que conduziu a palestra principal do evento.

O fórum também abriu espaço para o debate com o público, fortalecendo a participação social e permitindo que usuários, trabalhadores e familiares compartilhassem experiências, reflexões e propostas para o fortalecimento da política de saúde mental no município.

Para a secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, o encontro reafirma o compromisso da gestão com uma política de saúde mental humanizada e integrada ao território.

“A saúde mental se constrói com diálogo, corresponsabilidade e presença no território. Este fórum reforça nosso compromisso com o cuidado em liberdade, com o fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial e, principalmente, com a escuta qualificada de quem vive e constrói o SUS todos os dias”, destacou a secretária.