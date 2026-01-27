Prefeitura realiza Fórum Municipal de Saúde Mental Foto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí realiza Fórum Municipal de Saúde Mental com foco no cuidado em liberdade e no território
Evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde reuniu profissionais, usuários e comunidade para debater o papel dos CAPS na rede de atenção psicossocial
Prefeitira de Itaboraí promove aulão Especial de Carnaval nesta quarta-feira
O evento que faz parte do Projeto Transformar, é gratuito e acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, a partir das 7h para todas as idades
Polícia Civil prende dono de clínica em Itaboraí
O homem, é acusado de comandar "setor de capturas" para sequestros e internações compulsórias, as vítimas eram mantidas em cárcere privado e medicadas contra a vontade
Itaboraí avança nas discussões sobre a Linha 3 do Metrô Rio
Reunião técnica apresenta estudos e reforça potencial do município como ponto final do traçado
DETRAN em Movimento ganha reforço com ação integrada da Prefeitura de Itaboraí nesta quinta-feira
Evento ofertará serviços do DETRAN RJ e atendimentos gratuitos das secretarias municipais na Praça Marechal Floriano Peixoto
