Aulas gratuitas de futebol no Campo Society de Venda das Pedras - Foto: Reprodução Blog appito

Publicado 30/01/2026 17:59 | Atualizado 30/01/2026 17:59

Maricá - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), anunciou nesta sexta-feira (30) o retorno das aulas de futebol na Praça Pedro Antônio Novaes, em Venda das Pedras. O projeto, que visa incentivar a prática esportiva e promover a saúde física e mental de crianças e jovens, terá seu início oficial no dia 03 de fevereiro, às 8h.

As atividades acontecerão em um cenário de excelência: o campo society da praça, que passou por uma revitalização completa entregue em junho de 2025. A reforma incluiu melhorias na infraestrutura e iluminação, garantindo um espaço moderno e seguro para que os alunos possam desenvolver seus talentos esportivos.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão. Além de aprenderem as técnicas do futebol, os alunos são incentivados a trabalhar em equipe e manter a disciplina.

Cronograma e Inscrições

As aulas regulares serão realizadas todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 9h.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, no próprio local.

Confira os critérios e a documentação necessária: Idade mínima de 5 anos, RG e CPF, Comprovante de Residência e Atestado Médico (essencial para a segurança do aluno).