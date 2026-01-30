Maricá - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), anunciou nesta sexta-feira (30) o retorno das aulas de futebol na Praça Pedro Antônio Novaes, em Venda das Pedras. O projeto, que visa incentivar a prática esportiva e promover a saúde física e mental de crianças e jovens, terá seu início oficial no dia 03 de fevereiro, às 8h.
As atividades acontecerão em um cenário de excelência: o campo society da praça, que passou por uma revitalização completa entregue em junho de 2025. A reforma incluiu melhorias na infraestrutura e iluminação, garantindo um espaço moderno e seguro para que os alunos possam desenvolver seus talentos esportivos.
A iniciativa faz parte do compromisso da gestão de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão. Além de aprenderem as técnicas do futebol, os alunos são incentivados a trabalhar em equipe e manter a disciplina.
Cronograma e Inscrições
As aulas regulares serão realizadas todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 9h. As inscrições devem ser feitas presencialmente, no próprio local. Confira os critérios e a documentação necessária: Idade mínima de 5 anos, RG e CPF, Comprovante de Residência e Atestado Médico (essencial para a segurança do aluno).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.