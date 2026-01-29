Itaboraí abre vagas para estágios em administração públicaFoto: Arquivo MAIS
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelas Instituições de Ensino credenciadas no município, conforme o Edital de Chamamento Público SEMGOV nº 01/2023. O período de inscrição vai de 28 de janeiro a 06 de março de 2026, por meio do site oficial: https://selecaoestagiarios.ib.itaborai.rj.gov.br/
O Programa de Estágio Itaboraí 2026 oferece centenas de vagas distribuídas em diversas secretarias municipais, contemplando áreas como Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Serviços Públicos, Cultura, Defesa Civil, entre outras.
Entre os cursos com maior número de oportunidades estão Pedagogia, Técnico de Enfermagem, Educação Física, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Administração e áreas da Saúde, além de vagas para cursos como Engenharia, Arquitetura, Direito, Nutrição, Farmácia, Odontologia, Medicina, Marketing, Tecnologia, Licenciaturas e cursos técnicos.
Vale destacar que do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência, garantindo inclusão e igualdade de oportunidades.
A classificação dos candidatos será realizada com base no Coeficiente de Rendimento (CR). Em caso de empate, serão considerados, sucessivamente, a maior fase/ano ou semestre cursado; maior idade e regionalidade (proximidade entre local de estágio e residência do aluno).
Os candidatos também poderão ser convocados para entrevista pela secretaria demandante, com caráter classificatório e desclassificatório.
A carga horária do estágio será de 4 a 6 horas diárias, totalizando de 20 a 30 horas semanais. A duração mínima é de 6 meses, podendo chegar ao máximo de 2 anos, conforme a legislação municipal vigente. O estágio não gera vínculo empregatício.
