Maior pacote de obras da história da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 18:20 | Atualizado 29/01/2026 00:03

Itaboraí - O município de Itaboraí atravessa um ciclo histórico de investimentos em infraestrutura. Sob a diretriz de garantir dignidade e mobilidade para a população, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, mantém um cronograma intenso de intervenções que vão desde a modernização das principais vias expressas até a pavimentação de ruas que esperavam por asfalto há décadas.

Para o prefeito Marcelo Delaroli, o conjunto de obras reflete um planejamento focado no futuro da cidade.

“O nosso compromisso sempre foi tirar o povo da lama e da poeira, e é gratificante ver isso acontecendo em cada canto de Itaboraí. No Engenho Velho e na Vila Gabriela, o asfalto já é realidade e agora estamos finalizando a sinalização. No Jardim Imperial e na Colônia, vencemos a etapa da drenagem, que é a obra que ninguém vê, mas que garante que o asfalto dure e os alagamentos acabem”, afirmou Marcelo Delaroli.

A viabilização desse “combo” de obras conta com o suporte estratégico do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). O governador em exercício, Guilherme Delaroli, ressaltou que a integração entre estado e município é o combustível para esse avanço.

“Alerj, Governo do Estado e Prefeitura estão caminhando juntos para garantir que os recursos cheguem onde a população mais precisa. Itaboraí hoje é um canteiro de obras porque existe gestão e vontade política. Ver a alegria de um morador que agora tem asfalto na porta de casa é o que nos motiva a continuar buscando investimentos para nossa terra”, destacou Guilherme Delaroli.

O programa de pavimentação alcançou 27 bairros em 2025, com frentes ativas que incluem serviços de terraplanagem, drenagem pluvial e sinalização viária. Áreas como Bairro Chic, Talismã e Outeiro das Pedras também receberam novas praças e espaços de lazer, elevando a qualidade de vida das famílias.

Status das Frentes de Trabalho nos Bairros:

Fase Final (Pavimentação Concluída): Os bairros Engenho Velho e Vila Gabriela já receberam asfalto em toda a extensão prevista, entrando agora na etapa final de sinalização viária.

Pavimentação em Andamento: No bairro Reta, a obra já atingiu 66% de execução, com mais de 4,3 km de asfalto novo. Em Monte Verde, os trabalhos avançam com 60% do cronograma total concluído e 1,6 km de pavimentação executada.

Preparação e Drenagem: No Jardim Imperial, as equipes finalizaram o sistema de drenagem e preparam a base para o início do asfaltamento. Já na Colônia, os serviços de drenagem (subsolo) estão em fase de conclusão.