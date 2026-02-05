Prefeitura disponibiliza desconto para o IPTU 2026Foto: Divulgação
Além da opção de pagamento à vista com desconto, contribuintes também podem optar pelo parcelamento do imposto em até 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 16 de março e da última em 15 de dezembro. Para emitir o carnê do IPTU de forma rápida e segura, basta acessar o Portal do Contribuinte pelo endereço: https://contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br/
O secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Ataíde Santiago Fontes, destacou a importância do IPTU para o desenvolvimento da cidade e reforçou o compromisso da gestão com a transparência e a facilitação do acesso aos serviços públicos.
“O IPTU é um imposto fundamental para que o município continue investindo em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. Por isso, buscamos facilitar o acesso dos contribuintes, oferecendo a emissão on-line, opções de parcelamento e descontos para quem opta pelo pagamento em cota única. É uma forma de garantir organização financeira para o cidadão e mais capacidade de investimento para a cidade”, afirmou o secretário.
Os contribuintes que preferirem o atendimento presencial podem procurar os pontos de emissão localizados nos endereços abaixo:
-Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia
Rua Fidélis Alves, nº 101, Centro.
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
-Posto de Atendimento em Manilha
Avenida Prefeito Milton Rodrigues Rocha, Galeria Nova Grécia, nº 161, loja 42.
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 9h às 14h.
-Itaboraí Plaza Shopping
Rod. Mario Covas, BR-101 – Térreo.
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
-Casa do Futuro
Praça Dr. Celso Nogueira, 117, Centro – Itaboraí.
Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
