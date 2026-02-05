Prefeitura disponibiliza desconto para o IPTU 2026 - Foto: Divulgação

Prefeitura disponibiliza desconto para o IPTU 2026Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 11:26 | Atualizado 05/02/2026 11:51





Além da opção de pagamento à vista com desconto, contribuintes também podem optar pelo parcelamento do imposto em até 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 16 de março e da última em 15 de dezembro. Para emitir o carnê do IPTU de forma rápida e segura, basta acessar o Portal do Contribuinte pelo endereço: Itaborai - Os carnês para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026 já estão disponíveis para emissão on-line no Portal do Contribuinte da Prefeitura de Itaboraí. Com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar as possibilidades de regularização, o município prorrogou o prazo para pagamento da cota única com 7% de desconto, que agora poderá ser realizado até o dia 27 de fevereiro. O vencimento original estava previsto para o dia 10 de fevereiro.Além da opção de pagamento à vista com desconto, contribuintes também podem optar pelo parcelamento do imposto em até 10 vezes, sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 16 de março e da última em 15 de dezembro. Para emitir o carnê do IPTU de forma rápida e segura, basta acessar o Portal do Contribuinte pelo endereço: https://contribuinte.ib.itaborai.rj.gov.br/

Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê em sua residência, é possível emitir a segunda via diretamente pelo portal ou pelos aplicativos da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT). A partir do dia 3 de fevereiro de 2026, o atendimento presencial será direcionado exclusivamente à emissão da segunda via para pagamentos em cota única com desconto. Já o atendimento presencial para quem optar pelo parcelamento terá início no dia 11 de março.



O secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Ataíde Santiago Fontes, destacou a importância do IPTU para o desenvolvimento da cidade e reforçou o compromisso da gestão com a transparência e a facilitação do acesso aos serviços públicos.



“O IPTU é um imposto fundamental para que o município continue investindo em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. Por isso, buscamos facilitar o acesso dos contribuintes, oferecendo a emissão on-line, opções de parcelamento e descontos para quem opta pelo pagamento em cota única. É uma forma de garantir organização financeira para o cidadão e mais capacidade de investimento para a cidade”, afirmou o secretário.



Os contribuintes que preferirem o atendimento presencial podem procurar os pontos de emissão localizados nos endereços abaixo:



-Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

Rua Fidélis Alves, nº 101, Centro.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



-Posto de Atendimento em Manilha

Avenida Prefeito Milton Rodrigues Rocha, Galeria Nova Grécia, nº 161, loja 42.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 9h às 14h.



-Itaboraí Plaza Shopping

Rod. Mario Covas, BR-101 – Térreo.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



-Casa do Futuro

Praça Dr. Celso Nogueira, 117, Centro – Itaboraí.

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.