Henrique Marques é o melhor atleta de Taekwondo de 2025Foto: Divulgação
Itaboraiense Henrique Marques é coroado o melhor atleta de Taekwondo de 2025
Em cerimônia de gala nos Emirados Árabes, o itaboraiense foi oficializado como o maior nome do Taekwondo mundial.
Polícia Civil prende suspeito de assassinar Policial Militar em Itaborai
O homem é enfermeiro e foi preso nas dependências de um hospital municipal em Maricá,onde ele trabalha, ele ainda ocultou o corpo da vítima, o militar Jeovane da Rocha
Prefeitura de Itaboraí retoma aulas gratuitas de futebol no Campo Society de Venda das Pedras
Atividades acontecem na Praça Pedro Antônio Novaes, totalmente revitalizada em 2025; inscrições estão abertas para crianças a partir de 5 anos.
Itaboraí divulga vagas para estágio obrigatório em diversas áreas da administração pública
Inscrições tiveram início em 28 de janeiro e contemplam cursos técnicos e de nível superior em caráter não remunerado
Itaboraí vive a maior onda de obras de sua história com frentes de trabalho em vários bairros
Com foco em mobilidade e infraestrutura, Prefeitura avança na pavimentação asfáltica para transformar a realidade de milhares de famílias, veja onde as obras estão acontecendo
Guilherme Delaroli será o Governador do Estado do Rio de Janeiro a partir da próxima segunda-feira
O Governador Cláudio Castro viaja nesta quarta-feira e Ricardo Couto, presidente do TJ no domingo, então o presidente da Alerj, Delaroli assume o governo na segunda
