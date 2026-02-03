Henrique Marques é o melhor atleta de Taekwondo de 2025 - Foto: Divulgação

Henrique Marques é o melhor atleta de Taekwondo de 2025Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 10:17

Itaboraí - Nesta segunda-feira (02), os olhos do mundo das artes marciais estiveram voltados para Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Durante a prestigiosa cerimônia de gala da Federação Mundial de Taekwondo (WT), o itaboraiense Henrique Marques recebeu o prêmio de Melhor Atleta do Mundo Masculino, um reconhecimento histórico que coroa uma temporada impecável.

O evento, que ocorre simultaneamente à reunião do Conselho da WT, ratifica Henrique como a maior referência global da modalidade na atualidade. Mas, por trás do ouro e do troféu, existe um alicerce sólido construído em sua cidade natal. Itaboraí hoje é referência em infraestrutura esportiva, contando com um Centro de Lutas de última geração, totalmente equipado com áreas de preparação física, fisioterapia e academia, permitindo que atletas de alto rendimento não precisem sair do município para alcançar a excelência.

Para o prefeito Marcelo Delaroli, o sucesso de Henrique é o maior indicador de que as políticas públicas locais estão no caminho certo.

“Ver o Henrique ser escolhido o melhor do mundo é a prova viva de que, quando a gente investe no nosso povo e dá dignidade ao atleta, o resultado vem. Itaboraí deixou de ser uma cidade que apenas assistia o sucesso dos outros para ser um celeiro de campeões. Nosso Centro de Lutas foi pensado exatamente para isso: oferecer uma estrutura de primeiro mundo para que jovens como o Henrique tenham todas as ferramentas para brilhar. Esse prêmio é dele, mas o orgulho é de cada itaboraiense que acredita no poder transformador do esporte”, declarou o prefeito.

Henrique Marques reforçou que a existência de um ambiente profissional em Itaboraí foi o diferencial para que ele pudesse competir em igualdade de condições com as potências globais da modalidade.

“Este prêmio em Fujairah é a realização de um sonho que começou nos projetos de Itaboraí. Eu só tenho a agradecer à gestão do prefeito Marcelo Delaroli por acreditar no Taekwondo desde o primeiro dia. Ter um Centro de Lutas moderno e equipado na minha cidade fez toda a diferença na minha preparação técnica e física. Sem o suporte e a estrutura que a prefeitura nos proporciona hoje, o caminho até o topo do mundo seria muito mais difícil”, afirmou o atleta.