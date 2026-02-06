Detran em movimento gera mais cidadania para a população - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 12:09

Itaboraí - A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, receberá na próxima segunda-feira (09), das 9h às 16h, o programa Detran em Movimento, que retorna ao município com mais um dia de atendimento à população.

A ação de cidadania reúne serviços do Governo do Estado e da Prefeitura de Itaboraí, com o objetivo de facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais, promovendo inclusão, orientação e bem-estar.

Durante todo o dia de ação, o Detran RJ vai oferecer serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), vistorias veiculares, recursos de multas e regularização de pendências. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, respeitando a capacidade da estrutura montada no local.

Além dos serviços do Detran, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou diversas secretarias municipais para ampliar o alcance da iniciativa e oferecer atendimentos gratuitos à população. Estarão presentes as áreas de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura, Esporte e Lazer, Defesa Civil, Políticas para as Mulheres, Proteção Animal, Fazenda e Tecnologia, além de Transporte.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realizará vacinação, aferição de pressão arterial e manterá uma ambulância de prontidão. Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) fará atendimentos do Cadastro Único, Vale Social, CEAM e orientação jurídica. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA) oferecerá intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e orientações sobre seguro-desemprego.

Na área ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), promoverá a distribuição de cerca de 500 mudas de árvores frutíferas e nativas, além de orientações sobre licenciamento ambiental e coleta de resíduos eletrônicos e lâmpadas.

A programação também contempla ações educativas e culturais. A Secretaria Municipal de Cultura (SEMC) promoverá varal literário, doação de livros e apresentações culturais. Para as crianças, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) garantirá recreação infantil com jogos de mesa e atividades lúdicas.

A Defesa Civil realizará aulas rápidas de primeiros socorros, com orientações sobre atendimento em casos de engasgo, utilizando a manobra de Heimlich. A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres abordará temas como segurança feminina no trânsito, respeito e combate ao assédio. Já a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais fará orientações, cadastro de protetores, vacinação antirrábica e ações de conscientização contra maus-tratos.

Para o secretário municipal de Justiça e Cidadania, Almir Carvalho, o retorno do programa reforça a política de aproximação dos serviços públicos com a população.

“O Detran em Movimento é uma ação que respeita a cidadania e a dignidade das pessoas. Essa integração entre Estado e Prefeitura garante acesso, orientação e mais dignidade para os moradores de Itaboraí”, destacou o secretário.

Para garantir a organização do evento, a Secretaria Municipal de Transporte atuará no ordenamento do tráfego e apoio viário, enquanto a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia oferecerá atendimento sobre IPTU, suporte ao Centro do Empreendedor e distribuição de cartilha informativa sobre o IPVA.