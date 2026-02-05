Capacitação profissional para a população da cidade - Foto: Divulgação

Capacitação profissional para a população da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 19:29

Itaborai - A cidade de Itaboraí foi selecionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) para ser cidade polo da Escola de Contas e Gestão (ECG Presente) no exercício de 2026. A iniciativa garantirá a realização de sete cursos presenciais no município ao longo do ano, voltados à qualificação dos servidores públicos e ao fortalecimento da gestão municipal.

A definição de Itaboraí como polo da ECG é resultado de articulação institucional iniciada anteriormente pela Controladoria Geral do Município e alinhada ao compromisso da atual gestão com a formação continuada do funcionalismo público. Em janeiro, o município recebeu a confirmação oficial do TCE-RJ e, na sequência, a grade completa dos cursos previstos, com cronograma definido.

Como novidade, a Prefeitura de Itaboraí informa que já estão abertas as inscrições para alguns dos cursos que serão realizados em 2026, incluindo capacitações previstas para os meses de março e novembro. As vagas são limitadas e destinadas aos servidores municipais.

Para a controladora-geral do município, Angélica Wermelinger, a seleção de Itaboraí reforça a credibilidade da administração pública local.

“Itaboraí foi selecionada pelo TCE-RJ para ser cidade polo da Escola de Contas e Gestão em 2026, o que demonstra a confiança do Tribunal no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo município. Ao longo do ano, receberemos sete capacitações presenciais diretamente da ECG, com o apoio institucional da Controladoria Geral do Município. O fato de já termos cursos com inscrições abertas reforça o compromisso da gestão com a qualificação contínua dos servidores e a busca pela excelência no serviço público”, destacou a controladora.

Cursos previstos para 2026 em Itaboraí:

-Sistema de Controle Interno – ECG Presente

-ETP e TR: fase preparatória da contratação sob o enfoque da Lei nº 14.133/21 – ECG Presente

-Gestão e Fiscalização de Contratos sob o enfoque da Lei Federal nº 14.133/2021 – ECG Presente

-Tomada de Contas, Tomada de Contas Especiais e Ex-officio: Aspectos Gerais – ECG Presente

-Aquisição de Medicamentos no Setor Público – ECG Presente

-Orçamento de Obras Públicas: do ETP ao Projeto Básico – ECG Presente

-Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para Não Contadores – ECG Presente

Os servidores interessados devem realizar a matrícula diretamente no site da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, por meio do endereço eletrônico www.tcerj.tc.br/portalecg , sendo a participação condicionada à aprovação e ao número de vagas disponíveis por turma. As inscrições são abertas de forma gradual, próximas às datas de realização de cada curso.

Vale destacar que os servidores que ainda não possuem cadastro na instituição podem realizá-lo gratuitamente no próprio site. Em caso de dúvidas, a Controladoria Geral do Município está à disposição para orientações.