Capacitação profissional para a população da cidadeFoto: Divulgação
Itaboraí é selecionada pelo TCE-RJ como cidade polo da Escola de Contas e Gestão em 2026
O município de Itaboraí receberá sete capacitações presenciais ao longo do ano e alguns cursos já com inscrições abertas para servidores municipais
IPTU 2026: Prefeitura de Itaboraí prorroga prazo da cota única com 7% de desconto
Contribuintes ganham novo prazo até 27 de fevereiro para pagamento à vista e carnês podem ser emitidos on-line pelo Portal do Contribuinte
Itaboraiense Henrique Marques é coroado o melhor atleta de Taekwondo de 2025
Em cerimônia de gala nos Emirados Árabes, o itaboraiense foi oficializado como o maior nome do Taekwondo mundial.
Polícia Civil prende suspeito de assassinar Policial Militar em Itaborai
O homem é enfermeiro e foi preso nas dependências de um hospital municipal em Maricá,onde ele trabalha, ele ainda ocultou o corpo da vítima, o militar Jeovane da Rocha
Prefeitura de Itaboraí retoma aulas gratuitas de futebol no Campo Society de Venda das Pedras
Atividades acontecem na Praça Pedro Antônio Novaes, totalmente revitalizada em 2025; inscrições estão abertas para crianças a partir de 5 anos.
Itaboraí divulga vagas para estágio obrigatório em diversas áreas da administração pública
Inscrições tiveram início em 28 de janeiro e contemplam cursos técnicos e de nível superior em caráter não remunerado
