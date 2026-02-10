Deputado Guilherme Delaroli propõe CPI do DetroFoto: Cristiano Masruha
Presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli propõe criação de CPI do Detro e defende extinção do órgão
Delaroli também vai mandar que o Detro detalhe quantos policiais estão cedidos ao órgão
Pai do prefeito de Itaboraí é hostilizado por homem citado em associação criminosa, extorsão e disseminação de fake news
A covardia aconteceu durante um protesto pacífico de ambulantes na Avenida 22 de Maio, que está recebendo obras de melhorias e infraestrutura
Detran em Movimento se despede de Itaboraí após dias de serviços, cidadania e acolhimento à população
Programa passou pela Praça Marechal Floriano Peixoto em janeiro e retornou nesta segunda-feira 09 de Fevereiro, ampliando o acesso da população a serviços essenciais
Prefeitura de Itaboraí prorroga prazo da cota única do IPTU com 7% de desconto
Contribuintes ganham novo prazo até 27 de fevereiro para pagamento à vista e carnês podem ser emitidos on-line pelo Portal do Contribuinte
Detran em Movimento volta a Itaboraí com mais ações integradas de cidadania
Programa retorna na próxima semana à Praça Marechal Floriano Peixoto, reunindo serviços do Governo do Estado e da Prefeitura em um só lugar
Itaboraí é selecionada pelo TCE-RJ como cidade polo da Escola de Contas e Gestão em 2026
O município de Itaboraí receberá sete capacitações presenciais ao longo do ano e alguns cursos já com inscrições abertas para servidores municipais
