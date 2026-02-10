Deputado Guilherme Delaroli propõe CPI do Detro - Foto: Cristiano Masruha

Deputado Guilherme Delaroli propõe CPI do DetroFoto: Cristiano Masruha

Publicado 10/02/2026 17:54

Itaboraí - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Guilherme Delaroli (PL), propôs, durante a sessão plenária desta terça-feira (10/02), a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro-RJ). Delaroli também defendeu a extinção do órgão.

A medida foi anunciada após o deputado Filippe Poubel (PL) denunciar que uma operação do departamento, realizada no Aeroporto do Galeão, na manhã desta terça, estava retendo veículos de trabalhadores. Delaroli também vai mandar que o Detro informe quantos policiais estão cedidos ao órgão e irá cobrar que os agentes sejam reintegrados às forças de segurança.

"Por mim o Detro poderia até acabar e todos os policiais cedidos voltarem para reforçar a tropa de segurança, algo que a gente precisa tanto no Estado, e abrir uma CPI para investigar o Detro. Vou mandar um ofício para que eles nos informem quantos policiais militares, policiais civis e guardas municipais estão à disposição do órgão. Eles poderiam estar fazendo a segurança da população, mas estão correndo atrás do trabalhador", afirmou Delaroli.

Indicação Legislativa pede o fim do Detro

Poubel, por sua vez, avaliou que o uso de agentes de segurança por parte do Detro nessas operações punem o trabalhador que, além de ser multado, tem seu carro ou moto apreendido. O parlamentar destacou que, muitas das vezes, os veículos são usados pelas pessoas como instrumento de trabalho e recordou que já apresentou uma Indicação Legislativa, em tramitação na Alerj, para extinguir o órgão.

"Tenho uma Indicação Legislativa para acabar com o Detro de vez. É um departamento que só existe no Rio de Janeiro. Eles fazem uma perseguição aos motoristas de transporte alternativo que não fazem com as empresas de ônibus, por exemplo, que prestam um serviço precário", destacou Poubel.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alerj, o deputado Rodrigo Amorim (União) é mais um a defender a extinção do Detro e recordou que também é signatário da indicação apresentada por Poubel. O parlamentar reforçou que as atribuições do órgão devem ficar a cargo da Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade (Setram) e das agências reguladoras, como a Agetransp.

"Sou autor de emendas ao orçamento para fortalecer a atividade das agências. Precisamos fazer uma reforma administrativa para extinguir determinados órgãos que mais atrapalham a vida das pessoas do que contribuem para o desenvolvimento do Estado", disse Amorim.