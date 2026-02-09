Homem citado em investigações envolvendo crimes como extorsão, fakenews e associação criminosa grava e hostiliza pai do Prefeito Marcelo Delaroli - Foto: Reprodução TVM Brasil

Homem citado em investigações envolvendo crimes como extorsão, fakenews e associação criminosa grava e hostiliza pai do Prefeito Marcelo DelaroliFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 09/02/2026 19:07 | Atualizado 10/02/2026 13:52

Itaboraí - Um episódio de hostilização marcou a manifestação pacifica de ambulantes, realizada nesta segunda-feira (09) na Avenida 22 de Maio, onde os comerciantes protestavam contra a retirada de barracas em razão das obras de infraestrutura em andamento na via. Durante o ato, o pai do prefeito Marcelo Delaroli foi alvo de ofensas verbais por parte de alguns manifestantes.

Segundo informações de pessoas que acompanhavam a manifestação, um dos participantes pegou o celular e começou a gravar a cena no momento em que o pai do prefeito tentava pacificamente explicar que as obras vão melhorar a vida dos ambulantes, além de registrar as imagens, ele teria incentivado as agressões verbais.

O comportamento acirrou os ânimos no local e gerou indignação entre testemunhas e a população que gosta do pai do prefeito de 77 anos, e que está recém saído do cti, vale destacar que de acordo com A LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 no artigo 4 do Estatuto do Idoso; "Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido de acordo com o código Penal Brasileiro..."

Ainda segundo apuração, esse mesmo indivíduo já foi citado em investigações envolvendo um grupo acusado de crimes como associação criminosa, extorsão e disseminação de fake news contra agentes políticos de Itaboraí, conforme a reportagem de O DIA de 28 de novembro de 2025: https://odia.ig.com.br/itaborai/2025/11/7171611-policia-civil-cumpre-mandados-e-mira-associacao-criminosa-acusada-de-espalhar-falsas-narrativas-contra-politicos-de-itaborai.html

A intervenção na avenida faz parte de um projeto de requalificação urbana que prevê melhorias no tráfego, drenagem e mobilidade. Segundo a Prefeitura de Itaboraí, os ambulantes não ficarão desassistidos e serão realocados para pontos adequados, definidos em diálogo com representantes da categoria.



Procurada pela nossa redação no fim da tarde de hoje (09), a Prefeitura de Itaboraí reafirmou que respeita o direito à manifestação pacífica, mas repudiou qualquer forma de violência ou intimidação pessoal. O governo municipal reforçou que o processo de ordenamento urbano é necessário para a execução das obras e que segue aberto ao diálogo para garantir alternativas de trabalho aos ambulantes afetados.



O caso deve ser analisado pelas autoridades, especialmente no que diz respeito à eventual incitação de hostilidade e à propagação de conteúdos que possam desinformar a população.