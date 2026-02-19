Ita Folia 2026 consagra carnaval histórico na Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2026 10:01 | Atualizado 19/02/2026 10:05

Itaboraí - Após quatro noites de música e alegria, o Ita Folia 2026 chega ao fim sob forte emoção e em clima de despedida, Itaboraí viveu uma noite memorável nesta terça-feira (17/02), marcando o encerramento do Ita Folia 2026.

O cantor Thiago Martins comandou a festa na Avenida 22 de Maio, arrastando uma multidão que cantou, dançou e interagiu intensamente com o artista e com as autoridades presentes, que caminharam em meio ao público ao longo do circuito. A última noite consolidou mais uma edição histórica do maior carnaval da região.



O circuito, que teve concentração na altura do número 6693, em Nancilândia, seguiu no sentido Centro e voltou a transformar a principal via da cidade em um grande corredor de alegria, música e celebração. A programação teve início às 19h, com DJ Acer, Wallace Araújo e DJ Tubarão, que aqueceram o público até a chegada da atração principal.



Quando Thiago Martins subiu ao trio elétrico, a avenida virou um verdadeiro coral a céu aberto. Sucessos da carreira e músicas que marcaram gerações embalaram foliões de todas as idades, em uma noite marcada por emoção e forte conexão com o público.



O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou o encerramento da festa e destacou o impacto positivo do evento para a cidade.



“Encerramos o Ita Folia 2026 com a certeza de que realizamos um carnaval histórico. Foram dias de alegria, segurança e organização, pensados para as famílias itaboraienses. A cidade mostrou sua força, valorizou a cultura e movimentou a economia. É um orgulho ver Itaboraí se consolidando como referência na região”, afirmou o prefeito.



O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Delaroli, também marcou presença e ressaltou a importância da parceria institucional para a realização do evento.



“Itaboraí mostrou mais uma vez sua capacidade de promover um grande evento, com inclusão e geração de oportunidades. Agradeço ao Governo do Estado do Rio de Janeiro por todo o apoio, que foi fundamental para que o Ita Folia acontecesse com essa grandiosidade. Essa união de esforços faz a diferença na vida da população”, declarou o deputado.



A última noite contou ainda com a presença do deputado federal Altineu Côrtes e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, João Delaroli, reforçando o apoio institucional à realização do evento.



Antes de subir ao trio elétrico, o cantor Thiago Martins falou sobre a emoção de encerrar o Ita Folia 2026.



“Me sinto muito grato em ter sido convidado para comandar a última noite do maior carnaval da região. Agradeço a recepção calorosa do público itaboraiense. Sempre que venho aqui sou muito bem recebido!”, afirmou o artista.



Para garantir o bem-estar dos foliões, o Ita Folia 2026 manteve esquema especial de segurança, com barreira de controle na entrada com tecnologia de detecção de metais e o Centro de Comando e Controle móvel, instalado em micro-ônibus da Guarda Municipal, operando com videomonitoramento em tempo real. A ação contou com apoio da Guarda Municipal, do 35º BPM e do programa Segurança Presente.



Na área da saúde, o público contou com posto médico avançado e ambulâncias de prontidão. Banheiros químicos, praça de alimentação, tenda de brigadistas e pontos de hidratação gratuitos foram distribuídos ao longo do circuito. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social manteve a tenda de acolhimento e a identificação de menores por meio de pulseiras com nome e telefone dos responsáveis, além de área exclusiva com acessibilidade.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU) deu continuidade à ação sustentável, promovendo a troca de materiais recicláveis por copos reutilizáveis personalizados do Ita Folia 2026. O programa Tarifa Zero operou com horários estendidos, garantindo mobilidade gratuita à população, enquanto a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Conserlimpi) assegurou a limpeza antes, durante e após os shows.



Entre o público, o sentimento foi de satisfação e orgulho. Vanessa Cimas, de 33 anos, moradora do bairro Esperança, celebrou o encerramento da festa.



“Foi um carnaval incrível. A gente conseguiu curtir com segurança, trouxe a família e aproveitou todos os dias. Dá orgulho ver Itaboraí vivendo uma festa tão organizada e bonita”, afirmou a operadora de caixa.



Além do circuito principal na Avenida 22 de Maio, o Ita Folia 2026 também movimentou os bairros. Em Apollo 2, o público curtiu o show de Thiago Monteiro. Na Reta, a animação ficou por conta do Pagode do Menezes. Em Itambi, Kelly Valadares e DJ MK comandaram a festa. Já em Manilha, o grupo Elas na Folia encerrou a programação, garantindo descentralização e acesso à cultura para moradores de diferentes regiões do município.



Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, o Ita Folia 2026 chega ao fim consolidado como o maior carnaval da região, reunindo cultura, inclusão, segurança e muita alegria, e deixando na memória dos foliões dias de celebração que já entram para a história da cidade.