Recapeamento na Américo Cardoso, equipes atuam em ritmo intensificado Foto: Divulgação
Recapeamento avança na Américo Cardoso e equipes atuam em ritmo intensificado em Itaboraí
Mobilização noturna marca nova fase das obras realizadas em parceria com o Governo do Estado e amplia melhorias na mobilidade urbana
Itaboraí abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico na Estação Cidadania
Projeto "Arte na Ponta – Ballet para Todos" oferece turmas para crianças e jovens a partir de 5 anos
Ita Folia 2026 encerra com Thiago Martins e consagra carnaval histórico na Avenida 22 de Maio
Última noite reúne milhares de foliões, celebra diversidade musical e confirma Itaboraí como palco do maior carnaval da região
Ita Folia 2026:Carnaval chega a quatro bairros e inclui programação inédita na Reta Velha
Além do Centro, Apollo, Manilha, Itambi e, pela primeira vez, Reta recebem quatro noites de shows e atrações locais, confira a programaçao
Presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli propõe criação de CPI do Detro e defende extinção do órgão
Delaroli também vai mandar que o Detro detalhe quantos policiais estão cedidos ao órgão
Pai do prefeito de Itaboraí é hostilizado por homem citado em associação criminosa, extorsão e disseminação de fake news
A covardia aconteceu durante um protesto pacífico de ambulantes na Avenida 22 de Maio, que está recebendo obras de melhorias e infraestrutura
