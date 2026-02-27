Recapeamento na Américo Cardoso, equipes atuam em ritmo intensificado - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 10:14

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí segue avançando com as obras de recapeamento asfáltico no município. Na noite desta quarta-feira (25), equipes estiveram mobilizadas para dar continuidade às intervenções em andamento na Avenida Américo Cardoso, que é a primeira via contemplada nesta etapa, que já apresenta avanços significativos. As ações integram o programa “Governo Presente nas Cidades”, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, e marcam uma nova fase de investimentos estruturantes no município.

Nesta etapa inicial, foram liberados 9,5 quilômetros de recapeamento, contemplando importantes corredores de acesso aos bairros. As melhorias impactam diretamente na fluidez do trânsito, reduzem riscos de acidentes e proporcionam mais conforto para motoristas e pedestres.

O município já formalizou, por meio do Ofício SEMOB nº 125/2025, a solicitação de repactuação e ampliação do programa, pleiteando a recuperação de aproximadamente 70 quilômetros de vias em diferentes regiões da cidade. A expectativa é beneficiar cerca de 80 mil moradores, distribuídos em 15 bairros, com serviços que incluem recapeamento, recuperação da pavimentação, requalificação de calçadas e reforço na sinalização viária.

Com 430,374 km² de extensão territorial e mais de 240 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, Itaboraí ainda enfrenta desafios históricos na área de infraestrutura urbana. A atual etapa de obras representa mais um passo concreto para superar essas demandas e promover uma transformação estrutural na mobilidade da cidade.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que o avanço das obras demonstra planejamento e responsabilidade com os recursos públicos.

“Estamos trabalhando com planejamento e parceria para garantir que Itaboraí avance de forma estruturada. O recapeamento não é apenas uma obra de asfalto, é mais segurança, dignidade e desenvolvimento para a nossa população. Seguiremos ampliando essas ações para alcançar cada vez mais bairros”, afirmou Marcelo Delaroli.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli, reforçou a importância da união entre Estado e município para viabilizar investimentos que transformam a realidade local.

“Essa parceria mostra que quando Estado e município caminham juntos, os resultados aparecem. Estamos garantindo recursos e apoio para que Itaboraí continue avançando, levando infraestrutura e qualidade de vida para milhares de famílias”, ressaltou Guilherme Delaroli.

A Prefeitura informa que novas metas deverão ser liberadas nas próximas fases do programa, ampliando o alcance das intervenções e consolidando um ciclo contínuo de requalificação viária. A iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas voltadas à modernização da cidade, fortalecimento da mobilidade urbana e promoção da qualidade de vida da população.