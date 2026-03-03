Seminário Conecta Cultura vai qualificar artistas e produtores culturais - Foto: Divulgação

Seminário Conecta Cultura vai qualificar artistas e produtores culturaisFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 18:48

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT) e o Sebrae, realiza no próximo dia 19 de março, às 13h, o Seminário Conecta Cultura – Trilha de Formação Cultural. O evento será realizado no auditório da Comunidade Batista de Itaboraí (CBI) e a participação será aberta ao público interessado no segmento cultural. As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/VrfXcwzxgTrRuhi2A

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o setor cultural do município, promovendo capacitação, orientação e conexão entre artistas, produtores, fazedores de cultura e demais interessados na área. A proposta é oferecer uma trilha formativa que contribua para o desenvolvimento técnico, criativo e empreendedor dos profissionais da cultura em Itaboraí.

O Seminário Conecta Cultura reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura como ferramenta de transformação social e desenvolvimento econômico, ampliando oportunidades e fortalecendo a cadeia produtiva cultural da cidade.