Seminário Conecta Cultura vai qualificar artistas e produtores culturaisFoto: Divulgação
Itaboraí realiza Seminário Conecta Cultura com foco na qualificação de artistas e produtores culturais
Encontro acontece no dia 19 de março, às 13h, no CBI, e integra a Trilha de Formação Cultural promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae
Presidente em exercício da Alerj se compromete a implementar CPI do Feminicídio
Deputado Guilherme Delaroli (PL) assinou requerimento, proposto por Renata Souza (PSOL), e afirmou que dará celeridade à criação do colegiado
Presidente da Alerj, Guilherme Delaroli, propõe título de Benemérito do Estado para a cientista Tatiana Sampaio, desenvolvedora da polilaminina
O medicamento fruto de trabalho coordenado pela cientista, já fez Bruno Drummond, um tetraplégico voltar a andar, e pode reverter lesões medulares
Queda de árvore mobiliza equipes da Prefeitura em Sambaetiba e reforça monitoramento das chuvas em Itaboraí
Ação integrada entre Serviços Públicos, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros garantiu segurança aos moradores e ninguém ficou ferido
Recapeamento avança na Américo Cardoso e equipes atuam em ritmo intensificado em Itaboraí
Mobilização noturna marca nova fase das obras realizadas em parceria com o Governo do Estado e amplia melhorias na mobilidade urbana
Itaboraí abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico na Estação Cidadania
Projeto "Arte na Ponta – Ballet para Todos" oferece turmas para crianças e jovens a partir de 5 anos
