O Deputado Guilherme Delaroli, presidente em exercício da Alerj, firmou compromisso de dar celeridade à criação da CPIFoto: Thiago Lontra/Alerj
Presidente em exercício da Alerj se compromete a implementar CPI do Feminicídio
Deputado Guilherme Delaroli (PL) assinou requerimento, proposto por Renata Souza (PSOL), e afirmou que dará celeridade à criação do colegiado
Presidente em exercício da Alerj se compromete a implementar CPI do Feminicídio
Deputado Guilherme Delaroli (PL) assinou requerimento, proposto por Renata Souza (PSOL), e afirmou que dará celeridade à criação do colegiado
Presidente da Alerj, Guilherme Delaroli, propõe título de Benemérito do Estado para a cientista Tatiana Sampaio, desenvolvedora da polilaminina
O medicamento fruto de trabalho coordenado pela cientista, já fez Bruno Drummond, um tetraplégico voltar a andar, e pode reverter lesões medulares
Queda de árvore mobiliza equipes da Prefeitura em Sambaetiba e reforça monitoramento das chuvas em Itaboraí
Ação integrada entre Serviços Públicos, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros garantiu segurança aos moradores e ninguém ficou ferido
Recapeamento avança na Américo Cardoso e equipes atuam em ritmo intensificado em Itaboraí
Mobilização noturna marca nova fase das obras realizadas em parceria com o Governo do Estado e amplia melhorias na mobilidade urbana
Itaboraí abre inscrições para aulas gratuitas de ballet clássico na Estação Cidadania
Projeto "Arte na Ponta – Ballet para Todos" oferece turmas para crianças e jovens a partir de 5 anos
Ita Folia 2026 encerra com Thiago Martins e consagra carnaval histórico na Avenida 22 de Maio
Última noite reúne milhares de foliões, celebra diversidade musical e confirma Itaboraí como palco do maior carnaval da região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.