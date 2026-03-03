O Deputado Guilherme Delaroli, presidente em exercício da Alerj, firmou compromisso de dar celeridade à criação da CPI - Foto: Thiago Lontra/Alerj

O Deputado Guilherme Delaroli, presidente em exercício da Alerj, firmou compromisso de dar celeridade à criação da CPIFoto: Thiago Lontra/Alerj

Publicado 03/03/2026 18:30 | Atualizado 03/03/2026 18:30

Itaboraí - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado Guilherme Delaroli (PL), se comprometeu a implementar o quanto antes a CPI do Feminicídio. A criação da comissão foi proposta pela deputada Renata Souza (PSOL). Delaroli assinou o requerimento, juntamente a outros parlamentares, durante a sessão plenária desta terça-feira (03).

A ação faz parte de um conjunto de medidas que a Assembleia, sob a gestão de Delaroli, vem colocando em prática durante o Mês da Mulher. O presidente em exercício da Casa firmou compromisso de, assim que todas as assinaturas forem colhidas, publicar a criação da CPI no Diário Oficial do Poder Legislativo.

"Assumo o compromisso para, o quanto antes, publicar a criação dessa importante CPI e, assim, a gente possa salvar a vida de várias mulheres", afirmou Delaroli.

Autora do requerimento, Renata Souza destacou que não só o Estado do Rio, mas o Brasil todo vive uma epidemia de feminicídios. "Se todos os deputados e deputadas puderem colaborar com suas assinaturas, assim esta Casa poderá atuar na garantia de políticas públicas para preservar, acolher e cuidar de todas as nossas mulheres", disse.

Ações da Alerj para o Mês da Mulher

Estão previstas para a semana do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, votações de projetos de lei voltados às mulheres; homenagens a figuras femininas de destaque tanto no Estado do Rio quanto no Brasil; além de a presidência das sessões plenárias ser revezada entre as deputadas, ao longo do mês.

No dia 10 de março, a Ordem do Dia será dedicada integralmente a projetos elaborados pelas deputadas da Casa. Já na sessão do dia 11, serão votados projetos dos parlamentares em geral, mas voltados às mulheres. Por fim, no dia 12, o plenário irá analisar projetos de resolução concedendo homenagens a importantes figuras femininas do Estado e do Brasil.

Já a Comissão de Defesa dos Diretos das Mulher faz no próximo dia 9, a ação ‘Ocupa Mulher’ com serviços de documentação e orientação jurídica, a partir das 10h, no Largo da Carioca.

Outra iniciativa é a realização de uma audiência pública, no dia 10, para debater o grave problema referente ao feminicídio no estado. Na ocasião será apresentado relatório da Comissão com números de atendimento da Sala Lilás e do SOS Mulher.