Reunião de alinhamento estratégico da Secretaria de Transporte - Foto: Divulgação

Publicado 05/03/2026 10:34

Itaboraí - A equipe da Secretaria Municipal de Transportes se reuniu nesta quarta-feira (04), no Salão Nobre da Prefeitura, para um encontro de alinhamento interno voltado ao planejamento das ações para 2026. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de Transportes, Marcelo Figueiredo.

Durante o encontro, foram debatidos pontos estratégicos para o fortalecimento da atuação da pasta, com foco na organização dos fluxos de trabalho, otimização de recursos e aprimoramento dos serviços prestados à população. A equipe técnica também apresentou propostas de melhorias operacionais e discutiu metas prioritárias.

O secretário destacou a importância do planejamento antecipado e da integração entre os setores para garantir mais eficiência nas ações desenvolvidas pela secretaria.

“A construção de um planejamento sólido é fundamental para que possamos avançar com responsabilidade, organização e resultados concretos para a população”, ressaltou Marcelo Figueiredo.

A reunião reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Transportes com a melhoria contínua dos serviços e com a implementação de estratégias que contribuam para a mobilidade urbana e o desenvolvimento do município ao longo de 2026.

