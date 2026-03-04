Exposição "Essência em Movimento", de Anna Siqueira em Itaboraí - Foto: Divulgação

Exposição "Essência em Movimento", de Anna Siqueira em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 04/03/2026 15:11 | Atualizado 04/03/2026 15:12

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, receberá, a partir da próxima quinta-feira (05), a exposição "Essência em Movimento", da artista Anna Siqueira, às 18h. Vale destacar que a mostra ficará em cartaz até o dia 4 de abril, com entrada gratuita.

A exposição apresenta obras marcadas por cores vibrantes e traços expressivos, reunindo releituras e interpretações artísticas que dialogam com identidade, movimento e expressão contemporânea. A proposta da artista é convidar o público a refletir sobre a essência humana e suas múltiplas formas de manifestação por meio da arte.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo à produção artística local e a democratização do acesso à cultura, transformando a Casa de Cultura em um espaço permanente de valorização dos artistas e de encontro com a população.