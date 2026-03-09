Aulão celebra o Dia Internacional da Mulher - Foto: Divulgação

Aulão celebra o Dia Internacional da MulherFoto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 10:42 | Atualizado 09/03/2026 10:43

Itaboraí - Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo (08), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), promoveu um aulão especial que reuniu dezenas de participantes na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. A programação contou com aulas de dança e Crossfit, proporcionando uma manhã marcada por energia, saúde e integração.

A atividade teve início com um momento de aquecimento, preparando o público para uma animada aula de dança, que colocou todos para se movimentar. Em seguida, as participantes encararam o desafio do aulão de Crossfit, com exercícios adaptados para diferentes níveis de condicionamento físico, garantindo que iniciantes e praticantes mais experientes pudessem participar com segurança e entusiasmo.

Durante toda a programação, as participantes contaram com um ponto de hidratação, contribuindo para o bem-estar e a reposição de energia ao longo das atividades. A ação também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou ambulâncias para eventuais atendimentos.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância de promover momentos que incentivem o cuidado com a saúde e valorizem as mulheres do município.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher com esporte e atividade física é uma forma de reforçar a importância do autocuidado, da qualidade de vida e da união entre as mulheres. Ficamos muito felizes em ver tantas pessoas participando, se movimentando e aproveitando esse momento especial”, afirmou a secretária.

Moradora do bairro Rio Várzea, Janete Oliveira, de 62 anos, participou do aulão e elogiou a iniciativa.

“Eu adoro participar dessas atividades. Além de fazer bem para o corpo, a gente se diverte, encontra amigas e começa o dia com muito mais disposição. É muito importante ter eventos assim na cidade”, contou a dona de casa.

A iniciativa reuniu mulheres, homens e crianças, fortalecendo a convivência entre diferentes gerações e reforçando o compromisso do município com a promoção da saúde e da qualidade de vida. A manhã especial terminou em clima de celebração, mostrando que o esporte também é uma forma de homenagear e valorizar as mulheres de Itaboraí.

