Adolescentes envolvidos com o tráfico de drogasFoto: Jornal O DIA
Um deles estava com um rádio comunicador preso à cintura e o outro carregava uma mochila. Os dois caminhavam até o meio da rua e voltavam para o mesmo ponto, o que levantou suspeita de que estariam monitorando a movimentação no local.
Os policiais se aproximaram em uma viatura descaracterizada e fizeram a abordagem. Ainda segundo a corporação, um dos adolescentes jogou a mochila no chão ao perceber a ação.
Dentro da mochila, os agentes encontraram 54 embalagens de crack, 40 embalagens de maconha e 58 pinos de cocaína, além de uma vestimenta camuflada.
Com o outro adolescente, os policiais apreenderam um rádio comunicador com um adesivo com a inscrição “CPX PANAMA, CV, COLOMBIA”, que, segundo a polícia, poderia estar sendo usado para comunicação com outros integrantes do tráfico.
Os adolescentes foram levados para a delegacia, onde foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
