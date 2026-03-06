Adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas - Foto: Jornal O DIA

Adolescentes envolvidos com o tráfico de drogasFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/03/2026 10:32

Itaboraí - Dois adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na quarta-feira (04). A ação foi realizada por agentes da 71ª DP (Centro Itaboraí), durante diligências nas imediações das comunidades Vila Gabriela e Santo Antônio.

Segundo informações, os agentes circulavam pela Avenida Vereador Pereira Neto, na esquina com a Rua 44, quando viram dois jovens em atitude suspeita.



Um deles estava com um rádio comunicador preso à cintura e o outro carregava uma mochila. Os dois caminhavam até o meio da rua e voltavam para o mesmo ponto, o que levantou suspeita de que estariam monitorando a movimentação no local.



Os policiais se aproximaram em uma viatura descaracterizada e fizeram a abordagem. Ainda segundo a corporação, um dos adolescentes jogou a mochila no chão ao perceber a ação.



Dentro da mochila, os agentes encontraram 54 embalagens de crack, 40 embalagens de maconha e 58 pinos de cocaína, além de uma vestimenta camuflada.



Com o outro adolescente, os policiais apreenderam um rádio comunicador com um adesivo com a inscrição “CPX PANAMA, CV, COLOMBIA”, que, segundo a polícia, poderia estar sendo usado para comunicação com outros integrantes do tráfico.



Os adolescentes foram levados para a delegacia, onde foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.





