Conserlimpi reforça orientação contra descarte irregular - Foto: Divulgação

Conserlimpi reforça orientação contra descarte irregularFoto: Divulgação

Publicado 05/03/2026 11:31 | Atualizado 05/03/2026 11:31

Itaboraí - A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) reforça à população a importância de não realizar o descarte irregular de entulhos e materiais inservíveis em vias públicas, terrenos baldios, margens de rios e calçadas. A prática, além de comprometer a limpeza urbana, contribui para a poluição ambiental, obstrução de bueiros e, consequentemente, para alagamentos e enchentes.



Em vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (03), o presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, denunciou o despejo de materiais dentro do rio que percorre a Avenida Carlos Lacerda. Durante a gravação, o presidente mostrou objetos descartados de forma irregular às margens e no leito do rio, reforçando que esse tipo de atitude compromete o meio ambiente, obstrui o fluxo da água e aumenta significativamente o risco de alagamentos, especialmente em períodos de chuva intensa. Horas após a denúncia, foram contabilizados mais de 50 pedidos de retirada de entulho e inservíveis, com expectativa de crescimento ao longo da semana. O resultado demonstra a adesão da população quando orientada sobre os canais corretos.



O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a importância da conscientização coletiva.



“Quando o morador aciona a Conserlimpi para fazer o descarte correto, ele está contribuindo diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e segura. O descarte irregular prejudica toda a população, principalmente em períodos de chuva, quando o lixo acumulado pode causar entupimento de galerias e alagamentos. Nosso compromisso é atender com agilidade, mas precisamos da colaboração de todos. Vamos cuidar da nossa cidade?”, afirmou Hédio Mataruna.



A Companhia mantém equipes operacionais preparadas para atender às demandas, garantindo um tempo de resposta adequado e evitando que resíduos sejam despejados de forma irregular.



A Conserlimpi reforça que o descarte correto é um dever coletivo e faz parte da preservação do espaço urbano. Pequenas atitudes fazem grande diferença na conservação da cidade.