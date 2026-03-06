Limpeza e desassoreamento de rios acontecem na cidadeFoto: Divulgação
Itaboraí avança com limpeza e desassoreamento de rios por meio do programa Limpa Rio
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
Itaboraí avança com limpeza e desassoreamento de rios por meio do programa Limpa Rio
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
Conserlimpi reforça orientação contra descarte irregular
A população deve acionar gratuitamente o serviço da Companhia para remoção de entulho, resíduos e inservíveis pelo número oficial: (21) 2747-6346
Itaboraí promove Aulão de Dança e Cross comemorando o Dia Internacional da Mulher
O evento é gratuito e acontece no dia 8 de março, às 9h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro
Secretaria de Transportes de Itaboraí realiza reunião de alinhamento estratégico
Encontro no Salão Nobre da Prefeitura definiu metas, prioridades e novas estratégias para o ano, que visam melhorar o atendimento a população do município
Casa de Cultura de Itaboraí recebe a exposição "Essência em Movimento", de Anna Siqueira
Mostra gratuita será aberta ao público no dia 5 de março, às 18h, e segue para visitação até 4 de abril, no Centro da cidade
Itaboraí realiza Seminário Conecta Cultura com foco na qualificação de artistas e produtores culturais
Encontro acontece no dia 19 de março, às 13h, no CBI, e integra a Trilha de Formação Cultural promovida pela Prefeitura em parceria com o Sebrae
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.