Limpeza e desassoreamento de rios acontecem na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 10:22

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí segue avançando com ações de limpeza e desassoreamento de rios e canais em diversos pontos da cidade por meio do programa Limpa Rio, realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo melhorar o escoamento das águas, reduzir riscos de alagamentos e promover mais qualidade de vida para a população.

As intervenções contam com o uso de maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, conhecida popularmente como “Pescoçuda”, equipamento capaz de alcançar grandes profundidades e margens de difícil acesso, permitindo a retirada de sedimentos, lixo e vegetação acumulada nos cursos d’água.

Até o momento, já foram realizados cerca de 10 quilômetros de limpeza no Rio Goianã, e outros importantes cursos d’água seguem recebendo as equipes de trabalho. Entre eles estão o Rio Aldeia (Cabuçu), com aproximadamente 16 quilômetros em execução, o Rio Porto das Caixas (Cabuçu), com cerca de 8 quilômetros, além do Canal Vale da Caieira, Córrego dos Padres, Córrego Fundo e Córrego Tabutaí, que também estão em andamento.

Outros rios e córregos do município já estão no cronograma para conclusão das ações, entre eles Córrego Barbosão, Córrego Água Fria, Rio Caceribu, Rio Iguá, Rio da Vargem e Rio Tingidor, ampliando o alcance das intervenções e garantindo melhorias estruturais em diferentes regiões da cidade.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou que as ações representam um avanço importante para a infraestrutura do município e fazem parte de um trabalho contínuo de cuidado com a cidade.

“Itaboraí está vivendo um novo momento. Estamos investindo em obras e serviços que muitas vezes não aparecem tanto, mas que fazem toda a diferença no dia a dia da população. A limpeza e o desassoreamento dos rios ajudam a prevenir alagamentos e trazem mais segurança para os moradores. Esse trabalho em parceria com o Governo do Estado mostra que, quando há união, quem ganha é a população”, afirmou Marcelo Delaroli.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, ressaltou a importância do uso de equipamentos específicos para garantir mais eficiência nas ações.

“O programa Limpa Rio permite que a gente realize intervenções profundas e estruturais nos rios e canais da cidade. Com a escavadeira Long Reach, a ‘Pescoçuda’, conseguimos alcançar áreas mais profundas e retirar grande volume de material acumulado ao longo dos anos, melhorando significativamente o fluxo das águas”, explicou o secretário.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Guilherme Delaroli, também destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e o município.

“Essa é uma parceria que traz resultados concretos para Itaboraí. O programa Limpa Rio é fundamental para recuperar os rios, melhorar a drenagem e prevenir enchentes. Seguiremos trabalhando junto ao Governo do Estado e à Prefeitura para garantir mais investimentos e melhorias para a cidade”, afirmou.

As ações fazem parte de um conjunto de iniciativas voltadas para a manutenção urbana, prevenção de enchentes e melhoria da infraestrutura hídrica, reforçando o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.