O presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, discursou durante a abertura da Semana da Mulher na Casa das LeisFoto:Cristiano Masruha
Presidente da Alerj afirma que a valorização da mulher precisa ir além das palavras
Parlamento fluminense terá, a semana inteira de pautas voltadas as causas das mulheres
Presidente da Alerj afirma que a valorização da mulher precisa ir além das palavras
Parlamento fluminense terá, a semana inteira de pautas voltadas as causas das mulheres
Prefeitura de Itaboraí promove cuidado para mulheres atendidas pela Assistência Social
Ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher reuniu palestra sobre enfrentamento à violência de gênero e serviços de beleza para mais de 40 participantes
Aulão especial celebra o Dia Internacional da Mulher com energia, saúde e integração em Itaboraí
Evento promovido pela Prefeitura reuniu dezenas de participantes na Praça Marechal Floriano Peixoto para uma manhã de atividade física, lazer e valorização das mulheres
Polícia Civil apreende dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas em Itaboraí
Com os jovens foi apreendido uma grande quantidade de cocaína, crack e maconha, eles foram encaminhados para a 71ª DP no centro da cidade
Itaboraí avança com limpeza e desassoreamento de rios por meio do programa Limpa Rio
Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado utiliza maquinário pesado, como a escavadeira Long Reach, para ampliar drenagem, prevenir alagamentos e transformar a infraestrutura hídrica do município
Conserlimpi reforça orientação contra descarte irregular
A população deve acionar gratuitamente o serviço da Companhia para remoção de entulho, resíduos e inservíveis pelo número oficial: (21) 2747-6346
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.