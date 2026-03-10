O presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, discursou durante a abertura da Semana da Mulher na Casa das Leis - Foto:Cristiano Masruha

O presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, discursou durante a abertura da Semana da Mulher na Casa das LeisFoto:Cristiano Masruha

Publicado 10/03/2026 18:03 | Atualizado 10/03/2026 19:56

Itaboraí - O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), afirmou, durante a sessão plenária desta terça-feira (10), que a valorização da mulher precisa ir além das palavras. Delaroli discursou durante a abertura dos trabalhos da Semana da Mulher — cujo Dia Internacional foi celebrado no último domingo (08) —, em que o Parlamento terá, até quinta-feira (12), uma pauta voltada exclusivamente à causa da mulher.

Numa iniciativa pioneira, a Presidência da Casa trabalhou, nas últimas três semanas, para viabilizar que os projetos de lei relacionados às mulheres pudessem ser pautados. Nesta terça, a Alerj vai votar propostas apresentadas por deputadas; enquanto na quarta-feira (11) e na quinta serão discutidos projetos de todos os parlamentares, voltados à temática de políticas públicas dedicadas à mulher.

"A valorização da mulher precisa ir além das palavras. É nosso dever transformar respeito em políticas públicas, em leis e em iniciativas que garantam o reconhecimento, a proteção, o respeito, a dignidade e que proporcionem oportunidades e bem-estar para todas as mulheres do nosso Estado. Esta é uma iniciativa histórica na Alerj pois, pela primeira vez, dedicamos uma semana inteira tendo como centro do debate legislativo projetos que tratam do fortalecimento dos direitos da mulher", disse Delaroli.

Homenagens a mulheres que fazem a diferença

Na quinta, o plenário também irá analisar projetos de resolução concedendo homenagens a importantes figuras femininas do Estado e do Brasil. Delaroli frisou que trata-se de um necessário momento de reconhecimento e gratidão às mulheres que fazem a diferença na sociedade e que, de forma notável, com coragem, dedicação e trabalho ajudam a construir um Rio de Janeiro mais justo e humano.

"A mulher é o pilar das nossas famílias, da nossa economia e da nossa sociedade. São mães, profissionais, líderes e exemplos diários de força, sensibilidade e determinação. Que esta semana seja marcada por debates produtivos, decisões responsáveis e avanços concretos em favor das mulheres do nosso Estado", concluiu o presidente da Alerj.