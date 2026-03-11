Prefeito Marcelo Delaroli, secretários e vereadores de Itaboraí - Foto: Divulgação

Prefeito Marcelo Delaroli, secretários e vereadores de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 10:22 | Atualizado 11/03/2026 10:22

Itaboraí - O prefeito Marcelo Delaroli convocou uma reunião com o secretariado municipal e vereadores para alinhar demandas prioritárias do município e fortalecer o diálogo entre os poderes Executivo e Legislativo. O encontro aconteceu na manhã da última segunda-feira (09), na sala de reuniões do Enterprise City Center, no Centro, e também contou com a presença do Deputado Estadual Guilherme Delaroli.

Reunindo representantes do Executivo municipal, do Legislativo e do Governo do Estado, o encontro teve como objetivo discutir pautas estratégicas para o município, além de promover o alinhamento de ações e projetos que impactam diretamente o desenvolvimento de Itaboraí e a melhoria dos serviços prestados à população.

Durante a reunião, também foram abordados os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. As secretarias apresentaram um panorama das ocorrências registradas e das ações realizadas pelas equipes da Prefeitura para minimizar os transtornos e garantir atendimento rápido à população.

Durante a reunião, o prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância da integração entre os poderes para garantir mais eficiência na gestão pública e acelerar a execução de políticas públicas no município.

“Nosso compromisso é trabalhar todos os dias para transformar Itaboraí e melhorar a vida da nossa população. Esse alinhamento com os secretários, vereadores e também com o apoio do deputado Guilherme Delaroli é fundamental para que possamos avançar nas demandas do município, fortalecer os projetos em andamento e garantir que as ações cheguem com mais rapidez a quem mais precisa”, destacou Marcelo Delaroli.

O deputado estadual Guilherme Delaroli também ressaltou a importância da união entre os diferentes níveis de governo para fortalecer as ações no município.

“É muito importante estarmos próximos da gestão municipal e acompanhando de perto as demandas da cidade. Nosso mandato na Assembleia Legislativa está à disposição para apoiar Itaboraí, buscando recursos, fortalecendo parcerias com o Governo do Estado e contribuindo para que os projetos que beneficiam a população avancem cada vez mais”, afirmou Guilherme Delaroli.

Ao longo do encontro, também foram discutidas demandas apresentadas pelos vereadores, além do acompanhamento de projetos em andamento nas diversas secretarias municipais, reforçando o compromisso da gestão com o diálogo institucional e o trabalho conjunto em benefício da população de Itaboraí.