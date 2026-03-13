Encontro celebra a força das mulheres na administração pública - Foto: Divulgação

Encontro celebra a força das mulheres na administração públicaFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 17:42 | Atualizado 13/03/2026 17:43

Itaboraí - Nesta sexta-feira (13), o auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaboraí, no bairro Nova Cidade, foi palco de um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Governo, o encontro reuniu servidoras de diferentes áreas da administração municipal, celebrando a força e a dedicação das mulheres que contribuem diariamente para o funcionamento da cidade.

Realizado anualmente, o evento tem como objetivo reconhecer a importância da base feminina que atua em todos os níveis da administração pública, desde as profissionais que trabalham nos serviços essenciais até as secretárias responsáveis pelas pastas do município. A programação contou com momentos de fé, música, homenagens e uma palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

Abrindo a programação, a professora Ieda Delaroli, mãe do prefeito Marcelo Delaroli, conduziu uma oração e destacou a força e o papel das mulheres na sociedade.

“Que bom ver esse auditório cheio de mulheres valorosas. Cada uma de vocês, nas suas comunidades, nos seus trabalhos e nas suas famílias, representa força e dedicação. Que possamos sempre lembrar que Deus está conosco em todos os momentos, nas alegrias e nas dificuldades”, afirmou.

O evento também contou com apresentação musical das cantoras Deddy Almeida e Isadora Marins, idealizadoras do Bloco Mãe, Mulher & Folia, projeto que valoriza a força feminina e realiza ações sociais ao longo do ano.

Um dos momentos mais aguardados da manhã foi a palestra da tenente-coronel, atual coordenadora de Comunicação Social e porta-voz da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Moraes, que abordou a importância das políticas públicas no enfrentamento à violência contra a mulher. Com mais de 26 anos de atuação no serviço público, a oficial foi a primeira coordenadora da Patrulha Maria da Penha da PMERJ e destacou a necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema.

“Quando falamos de violência contra a mulher, precisamos de conhecimento para enfrentá-la. No Brasil, três mulheres morrem por dia simplesmente pelo fato de serem mulheres. Em grande parte dos casos, o agressor é alguém com quem ela teve ou tem um relacionamento. Por isso, fortalecer as redes de proteção e as políticas públicas é fundamental”, destacou.

Durante a palestra, a tenente-coronel também apresentou dados preocupantes sobre a violência de gênero no país. Segundo ela, estudos indicam que cerca de 35% das mulheres no mundo irão sofrer algum tipo de violência ao longo da vida.

A cerimônia contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais, entre elas a primeira-dama Pamela Delaroli, secretárias municipais, subsecretárias e representantes das forças de segurança, como integrantes da Patrulha Maria da Penha e da Guarda Municipal.

Ao final do encontro, as participantes foram convidadas para um coffee break preparado especialmente para a ocasião, encerrando a manhã de celebração, reflexão e reconhecimento do papel das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

