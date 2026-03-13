Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras e reforça compromisso com a limpeza urbana Foto: Divulgação
Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras
Ação realizada nesta quinta-feira contribui para manter a cidade mais organizada e reforça a importância da colaboração da população e o compromisso com a limpeza urbana
Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras
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Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial pelos 60 anos do Ultraman
Exposição reúne itens da coleção de Marco Aurélio Jardim e convida o público a conhecer de perto o universo do icônico herói japonês que marcou gerações.
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Delminho Mecânico e os pais são réus por morte de casal de Rio Bonito; audiência ocorre em 24 de março
Prefeito Marcelo Delaroli reúne secretariado e vereadores para alinhar demandas em Itaboraí
Encontro também contou com a presença do deputado estadual Guilherme Delaroli e abordou os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias
Presidente da Alerj afirma que a valorização da mulher precisa ir além das palavras
Parlamento fluminense terá, a semana inteira de pautas voltadas as causas das mulheres
Prefeitura de Itaboraí promove cuidado para mulheres atendidas pela Assistência Social
Ação em alusão ao Dia Internacional da Mulher reuniu palestra sobre enfrentamento à violência de gênero e serviços de beleza para mais de 40 participantes
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