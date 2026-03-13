Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras e reforça compromisso com a limpeza urbana - Foto: Divulgação

Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras e reforça compromisso com a limpeza urbana Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 10:41 | Atualizado 13/03/2026 10:44

Itaboraí - Mantendo o compromisso com a limpeza e a organização da cidade, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Itaboraí(Conserlimpi), realizou nesta quinta-feira (12/03) uma ação de retirada de entulho no bairro Outeiro das Pedras.

A iniciativa faz parte do trabalho contínuo desenvolvido pela companhia em diversos bairros do município, com o objetivo de garantir ruas mais limpas, melhorar a qualidade de vida da população e prevenir problemas causados pelo descarte irregular de resíduos.

Durante a ação, equipes da Conserlimpi realizaram a remoção de materiais descartados de forma inadequada em vias públicas, contribuindo para a manutenção da limpeza urbana e para a preservação do meio ambiente. O serviço também ajuda a evitar obstruções em vias e possíveis transtornos, especialmente em períodos de chuva.

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a importância do trabalho realizado diariamente pelas equipes e reforçou a necessidade da colaboração da população para manter a cidade limpa.

“Nosso objetivo é manter Itaboraí cada vez mais limpa e organizada, garantindo bem-estar para todos os moradores. Para isso, nossas equipes atuam diariamente em diferentes bairros do município. No entanto, é fundamental que a população também faça a sua parte, evitando o descarte irregular de entulho e respeitando os dias de coleta”, ressaltou o presidente Hédio Mataruna.

A Conserlimpi reforça que a participação dos moradores é essencial para a manutenção da limpeza urbana. O descarte correto dos resíduos e a utilização adequada dos serviços oferecidos pela companhia contribuem diretamente para uma cidade mais limpa, saudável e sustentável para todos.