Capacitação para comerciantes que vão atuar em novo polo gastronômico no Centro - Foto: Divulgação

Capacitação para comerciantes que vão atuar em novo polo gastronômico no Centro Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 12:28 | Atualizado 20/03/2026 12:28

Itaboraí - Na tarde de quinta-feira (19), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC), promoveu dois treinamentos voltados aos trabalhadores de food trucks e comerciantes que atuam no ramo alimentício e irão compor o novo polo gastronômico do Centro. O espaço começará a funcionar na Avenida Amélia Saraiva a partir desta sexta-feira (20), às 17h.

A medida foi adotada como alternativa para que os trabalhadores não sejam prejudicados durante as obras de reestruturação, reurbanização e modernização da Avenida 22 de Maio, que exigem mudanças significativas na região. O objetivo do polo gastronômico é garantir a continuidade das atividades comerciais de forma organizada, segura e padronizada.

A iniciativa contou com a presença do presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna; do subprefeito de Manilha, Júnior Abreu e do presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, João Delaroli, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização e organização do comércio local.

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou o diálogo com os trabalhadores e a agilidade da Prefeitura na construção da solução.

“Esse espaço foi pensado junto com os trabalhadores, ouvindo cada um para que ninguém fosse prejudicado durante as obras. Conseguimos, em poucos dias, organizar toda a estrutura necessária para que eles continuem trabalhando com dignidade, segurança e ainda mais oportunidades de crescimento. É uma solução construída em conjunto e que beneficia toda a cidade”, afirmou o presidente Hédio Mataruna.

Vale destacar que a ação foi realizada de forma integrada entre diferentes pastas municipais, incluindo as secretarias municipais de Saúde(SEMSA); de Segurança (SEMSEG); de Transporte (SEMTRANS) e de Defesa Civil (SEMDC). Além da Conserlimpi e da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), por meio da equipe de Posturas.

O secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago Fontes, destacou a importância da atuação da equipe de Posturas na organização do novo espaço.

“A atuação da equipe de Posturas é fundamental para garantir que esse novo polo funcione de forma ordenada e dentro das normas estabelecidas pelo município. Nosso objetivo é assegurar que os comerciantes tenham condições adequadas para trabalhar, ao mesmo tempo em que oferecemos um ambiente organizado e seguro para a população”, afirmou o secretário.

Com o tema “Capacitação em Boas Práticas para Manipulação de Alimentos”, a equipe da Vigilância em Saúde abordou conteúdos essenciais sobre higiene, conservação e preparo adequado dos alimentos, com foco na prevenção de contaminações e na redução de riscos biológicos, físicos e químicos.

Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde e diretora da Vigilância Sanitária de Itaboraí, Ana Clara Queiroz, a capacitação é uma etapa fundamental para garantir qualidade no atendimento à população.

“Nosso objetivo é assegurar que todos os profissionais estejam preparados para oferecer alimentos seguros e de qualidade. Esse treinamento é essencial para orientar sobre boas práticas e também para fortalecer a responsabilidade de cada trabalhador com a saúde pública”, destacou a subsecretária.

Durante a ação, a Secretaria Municipal de Defesa Civil também realizou treinamento de primeiros socorros e promoveu uma simulação prática ao ar livre, orientando os participantes sobre como agir em situações de emergência, como vazamentos de gás e incêndios envolvendo óleo quente, que são ocorrências comuns em cozinhas móveis.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Ricardo Nunes, a iniciativa reforça a importância da prevenção e do preparo dos trabalhadores.

“Trabalhar com alimentos envolve riscos que precisam ser prevenidos. Por isso, levamos orientações práticas e simulações para que esses profissionais saibam como agir em situações de emergência, protegendo a própria vida, a dos colegas e a da população que frequenta o espaço”, ressaltou o secretário.

Para a comerciante Ana Paula Conceição, de 50 anos, que atua há mais de uma década com venda de alimentos no Centro, a expectativa para essa nova fase é positiva.

“Acredito que essa mudança é para melhor. Já trabalho aqui há 12 anos e agora vamos trabalhar de forma mais padronizada, o que melhora para todo mundo”, comentou a moradora do Centro.

Ao final das capacitações, todos os participantes receberam certificados, comprovando a participação na ação e reforçando o compromisso com a qualidade e a segurança no atendimento à população.