O Sine de Itaboraí fica localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII) - Foto: Reprodução Jornal O São Gonçalo

O Sine de Itaboraí fica localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII)Foto: Reprodução Jornal O São Gonçalo

Publicado 17/03/2026 09:00

Itaboraí - O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Itaboraí está divulgando novas oportunidades de trabalho e estágio para moradores do município. As vagas disponíveis contemplam diferentes áreas de atuação e perfis profissionais, ampliando as chances de inserção e recolocação no mercado de trabalho.

Entre as oportunidades está a vaga de estágio para estudantes do ensino médio , destinada a candidatos que estejam cursando a etapa escolar. A função é voltada para atuação em call center , com atendimento ao cliente por meio de chat e telefonia, auxiliando com suporte técnico, esclarecimento de dúvidas financeiras e vendas de planos dos serviços prestados pela empresa.

Também há vaga para auxiliar de rede , com atuação no apoio à instalação de redes de fibra óptica. Entre as atividades estão auxiliar a equipe técnica em serviços de campo, realizar passagem de cabos, organizar materiais e prestar suporte em atendimentos técnicos.

Outra oportunidade é para operador de retroescavadeira , destinada a candidatos que possuam experiência comprovada na função.

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII), munidos de Carteira de Trabalho digital ou física, RG, CPF e comprovante de residência atualizado. As vagas são atualizadas periodicamente e estão sujeitas à disponibilidade de acordo com as demandas das empresas parceiras.