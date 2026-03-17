O Sine de Itaboraí fica localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII)Foto: Reprodução Jornal O São Gonçalo
Sine Itaboraí divulga vagas de estágio e emprego
Oportunidades contemplam estudantes do ensino médio e profissionais com experiência em diferentes áreas
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Itaboraí abre 20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura
Casa de Cultura oferece oportunidades de formação em Cordel e Criação Literária para jovens e adultos a partir de 14 anos
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Conserlimpi intensifica retirada de entulho em Outeiro das Pedras
Ação realizada nesta quinta-feira contribui para manter a cidade mais organizada e reforça a importância da colaboração da população e o compromisso com a limpeza urbana
Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial pelos 60 anos do Ultraman
Exposição reúne itens da coleção de Marco Aurélio Jardim e convida o público a conhecer de perto o universo do icônico herói japonês que marcou gerações.
Quatro meses depois, Justiça marca audiência de duplo homicídio em Itaboraí
Delminho Mecânico e os pais são réus por morte de casal de Rio Bonito; audiência ocorre em 24 de março
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