Itaboraí realiza reunião com protetores e anuncia feira de adoção animalFoto: Divulgação
Prefeitura de Itaboraí se reúne com protetores de animais e anuncia feira de adoção
Encontro promovido pela SEMPDA marca início de diálogo com a causa animal e reforça ações de proteção no município
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Prefeitura de Itaboraí realiza intervenção com serviços de drenagem e pavimentação no bairro Joaquim de Oliveira
Ação atende demanda da população e contempla mais de 600 metros de vias urbanizadas, o Prefeito Marcelo Delaroli visitou as obras ao lado do presidente da Alerj, o Deputado Estadual Guilherme Delaroli
Deputado Poubel anuncia ofensiva contra ferros-velhos que vendem peças de veículos roubados
O líder do PL ressaltou que estabelecimentos que fazem a receptação de peças roubadas alimentam o aumento até de latrocínios
Sine Itaboraí divulga vagas de estágio e emprego
Oportunidades contemplam estudantes do ensino médio e profissionais com experiência em diferentes áreas
Itaboraí abre 20 novas vagas para oficinas gratuitas de literatura
Casa de Cultura oferece oportunidades de formação em Cordel e Criação Literária para jovens e adultos a partir de 14 anos
Encontro reúne servidoras e celebra a força das mulheres na administração municipal de Itaboraí
Evento realizado no IFF Campus Itaboraí homenageou a base feminina da Prefeitura e contou com palestra sobre o enfrentamento à violência contra a mulher
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