Itaboraí realiza reunião com protetores e anuncia feira de adoção animal - Foto: Divulgação

Itaboraí realiza reunião com protetores e anuncia feira de adoção animalFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 16:07

Itaboraí - Na última terça-feira (17), o Salão Nobre da Prefeitura de Itaboraí foi palco da primeira reunião com protetores de animais, promovida pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPDA). O encontro reuniu diversos participantes engajados na causa animal para debater temas importantes relacionados ao bem-estar dos animais no município.

Vale destacar que a SEMPDA é uma secretaria recém-criada e está em fase de desenvolvimento e expansão, buscando estruturar políticas públicas eficazes voltadas à proteção animal.

Durante a reunião, a secretaria reforçou que sua principal missão é garantir o bem-estar dos animais em Itaboraí, além de orientar a população sobre os cuidados adequados com a saúde animal.

Outro ponto de destaque foi o anúncio da primeira feira de adoção animal da cidade, que já tem data marcada. O evento será realizado no dia 11 de abril de 2026, a partir das 9h, na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 5411, onde dezenas de animais estarão disponíveis para adoção responsável, em busca de novos lares, amor e afeto.

O secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luan Rosa, destacou a importância do encontro para compreender as necessidades dos protetores locais.

“Nós reunimos os protetores da nossa cidade para discutir a causa animal e, também, para entender as demandas deles, para podermos avaliar como podemos apoiá-los e beneficiá-los”, afirmou o secretário.

A SEMPDA tem como objetivo criar um ambiente em que todos os animais sejam respeitados e protegidos, atuando em conformidade com a legislação vigente e com os direitos dos animais garantidos pela Constituição Federal, além de programas e políticas nacionais.

Para Michele Sali, de 55 anos, que atua há mais de uma década na causa animal, o avanço das políticas públicas em Itaboraí já começa a ser percebido.

“Minha expectativa para a melhoria do bem-estar dos animais de Itaboraí é a maior possível. Saímos dessa reunião com a esperança renovada de que teremos mais apoio e que nossos animais serão assistidos. Já vemos mudanças acontecendo, mesmo que muita gente ainda não tenha percebido”, disse a moradora do Centro.