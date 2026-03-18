Serviços de drenagem e pavimentação no bairro Joaquim de Oliveira - Foto: Divulgação

Serviços de drenagem e pavimentação no bairro Joaquim de OliveiraFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 20:18 | Atualizado 18/03/2026 20:20

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí continuou, nesta quarta-feira (18), uma importante intervenção de serviços públicos no bairro Joaquim de Oliveira, com ações de drenagem e pavimentação que visam melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores da região.

Acompanhando de perto o andamento dos trabalhos, o prefeito Marcelo Delaroli visitou as obras ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Guilherme Delaroli, e do presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, vereador João Delaroli.

A ação contempla a pavimentação de três vias do bairro: a Rua 29, com 346 metros; a Rua 23, com 244 metros; e a Rua Projetada, com 84 metros, totalizando 674 metros de melhorias. Além da pavimentação, também foram realizados serviços de drenagem, fundamentais para evitar alagamentos e garantir maior durabilidade das vias.

Durante a visita, o prefeito destacou que a intervenção atende a uma solicitação direta da população, feita durante o mutirão de serviços públicos realizado no bairro no último dia 13 de fevereiro.

“Esse pedido chegou até a gente durante o mutirão que fizemos aqui no dia 13 de fevereiro. Um morador nos procurou solicitando melhorias, e hoje estamos aqui entregando dignidade, com drenagem e pavimentação sendo realizadas. É assim que trabalhamos: ouvindo a população e transformando as demandas em ações concretas”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

O presidente da Alerj, deputado Guilherme Delaroli, também ressaltou a importância da parceria e do olhar atento às necessidades da população.

“É muito importante ver de perto o resultado de um trabalho que nasce do diálogo com os moradores. Essa intervenção mostra o compromisso da gestão municipal em levar infraestrutura e mais qualidade de vida para a população de Itaboraí”, destacou o parlamentar.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos até esta quinta-feira (19), garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de tráfego para os moradores do bairro Joaquim de Oliveira.