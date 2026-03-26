Agentes de saúde de Itaboraí celebram conclusão de curso técnico - Foto; Divulgação

Agentes de saúde de Itaboraí celebram conclusão de curso técnico Foto; Divulgação

Publicado 26/03/2026 10:39 | Atualizado 26/03/2026 10:44

Itaboraí - Durante a manhã e tarde desta quarta-feira (25), a Comunidade Batista de Itaboraí (CBI), no Centro, foi palco da cerimônia de conclusão do Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). O evento reuniu formandos, familiares, autoridades e profissionais da saúde em um momento de reconhecimento e valorização dos trabalhadores que atuam diretamente nos territórios.

A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, e da subsecretária de Atenção Primária em Saúde, Cristiane Feitosa, que destacaram a importância da qualificação contínua para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Durante seu discurso, a secretária parabenizou os profissionais pelo empenho e dedicação ao longo da formação.

“Essa turma não tinha a exigência de fazer o curso, vocês escolheram estar aqui. Isso, por si só, já é um grande mérito. Vocês seguem firmes, porque sabem que o mais importante é o paciente. Cada um aqui já salvou vidas, e isso é uma missão”, afirmou Analice.

Representando os formandos, a oradora Hellen Rabello destacou o significado da conquista coletiva.

“Hoje celebramos uma conquista histórica: o reconhecimento do nosso papel essencial como agentes de saúde. Mais do que receber um certificado, reafirmamos nosso compromisso com a excelência no cuidado à população de Itaboraí e ao povo brasileiro”, declarou a concluinte do curso.

A formação integra o programa federal “Mais Saúde com Agente”, iniciativa que amplia a qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente do SUS, fortalecendo o vínculo com a população e promovendo a integração entre a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

Com foco na preparação dos agentes para os desafios contemporâneos das comunidades, o curso oferece ferramentas para a análise das informações coletadas nos territórios e para a orientação qualificada da população. A proposta também contribui para a construção de um cuidado mais resolutivo, justo e participativo.

Além disso, o programa traz conteúdos atualizados, abordando temas como equidade em saúde, raça e etnia, saúde mental, saúde bucal e práticas integrativas, ampliando o olhar dos profissionais sobre as necessidades das comunidades atendidas.

Com a conclusão da turma, Itaboraí avança na qualificação de seus agentes de saúde e reforça o compromisso com uma rede pública mais eficiente, humanizada e próxima da realidade da população.