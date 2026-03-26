Agentes de saúde de Itaboraí celebram conclusão de curso técnico Foto; Divulgação
Itaboraí celebra conclusão de Curso Técnico para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias
A Formação fortalece atuação dos Agentes de Saúde e amplia a qualidade da Atenção Primária no município
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A Formação fortalece atuação dos Agentes de Saúde e amplia a qualidade da Atenção Primária no município
Novo ginásio esportivo de Itaboraí será inaugurado próximo sábado
O espaço reforça incentivo ao esporte e qualidade de vida da população da cidade
Prefeitura de Itaboraí realiza plantio e reurbanização no bairro do Porto das Caixas
Em alusão ao Dia Mundial da Água, foi realizada uma ação de plantio nas margens do Rio Macacu, lá também estão em andamento as obras do Programa Limpa Rio Margens
Lei que determina vagões femininos no trem e metrô 24 horas por dia começa a valer no Estado do Rio
Norma é de autoria do presidente em exercício da Alerj, o Deputado Guilherme Delaroli (PL)
Prefeitura de Itaboraí capacita comerciantes para atuação em novo polo gastronômico no Centro
Treinamentos em manipulação de alimentos e prevenção de acidentes preparam trabalhadores para funcionamento na Avenida Amélia Saraiva
Prefeitura de Itaboraí se reúne com protetores de animais e anuncia feira de adoção
Encontro promovido pela SEMPDA marca início de diálogo com a causa animal e reforça ações de proteção no município
Prefeitura de Itaboraí realiza intervenção com serviços de drenagem e pavimentação no bairro Joaquim de Oliveira
Ação atende demanda da população e contempla mais de 600 metros de vias urbanizadas, o Prefeito Marcelo Delaroli visitou as obras ao lado do presidente da Alerj, o Deputado Estadual Guilherme Delaroli
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