Plantio e reurbanização às margens do Rio Macacu no bairro do Porto das Caixas - Foto: Divulgação

Plantio e reurbanização às margens do Rio Macacu no bairro do Porto das CaixasFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 09:55

Itaboraí - Com o objetivo de transformar o entorno do Rio Macacu em um espaço de cuidado e convivência para a comunidade, a Prefeitura de Itaboraí promoveu uma ação de plantio e limpeza em Porto das Caixas, nesta segunda-feira (23), em celebração ao Dia da Água, comemorado no dia 22 de março.

Vale destacar que, no mesmo local, estão em andamento as obras do Programa Limpa Rio Margens, promovendo a reforma do Campo da Usina e a construção de uma nova área de lazer, que integra o plano de reurbanização do entorno do rio, previsto pelo Governo do Estado.

A ação foi promovida pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), de Serviços Públicos (SEMSERP), além da Conserlimpi e do Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha, a ação desta segunda-feira visa garantir a limpeza das águas e da margem do Rio, promovendo conscientização para que os moradores não descartem resíduos sólidos no local.

“Dentro do projeto de arborização, há diversas áreas destinadas ao replantio nas margens dos rios. Dessa forma, garantimos que a população não descarte lixo nesses locais, evitamos a erosão e o assoreamento, que fazem o rio perder suas características naturais e seu curso, e reduzindo o risco a população. Esse é o objetivo da ação: mostrar a importância de cuidar das margens dos rios. Muitos problemas que enfrentamos, como desgastes nas pontes, por exemplo, são consequência da ocupação desordenada e acúmulo de resíduos nas margens”, explicou a secretária.

Por meio do programa Limpa Rio, em parceria com o Governo do Estado, o município já realizou intervenções importantes em diversos bairros, com quase 7 km de rios e canais atendidos e mais de 72 mil m³ de sedimentos removidos melhorando o escoamento das águas e reduzindo riscos de alagamentos. As ações seguem em vários pontos da cidade, ampliando a drenagem e garantindo mais segurança para a população

A Prefeitura também apoia iniciativas ambientais como a atuação da ONG Amigos da Guanabara, que realiza a limpeza do manguezal em Itambi (Entreposto), em parceria com pescadores locais, promovendo a retirada de resíduos sólidos e a preservação desse importante ecossistema.